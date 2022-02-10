»Кто хочет стать миллионером?» возвращается со вторым сезоном на ICTV

Легендарное международное шоу «Кто хочет стать миллионером?» снова появится на экранах украинцев. Кресло участника ждет счастливчика, который выиграет миллион.

Набор участников начался уже на этой неделе. Заходите на сайт канала и заполняйте анкету.

Правила игры остаются неизменными, как и ее ведущий Стас Боклан. Одному участнику Олегу Морозу из Сумщины фортуна уже улыбнулась в первом сезоне. Он смог ответить правильно на все вопросы и стать миллионером.

«Перед Новым годом зрители уже могли убедиться, что простые люди могут стать миллионерами только с помощью своего интеллекта и удачи. Главное, решиться на участие и пройти отбор. Мы с креативной командой уже готовы делать следующих украинцев богатыми и счастливыми»

– говорит генеральная креативная продюсерка программного направления ICTV Татьяна Гребеник.