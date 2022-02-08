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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / «Кто хочет стать миллионером»: заполняйте анкету на участие во втором сезоне / 08.02.2022 18:48
08.02.2022 18:48
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«Кто хочет стать миллионером»: заполняйте анкету на участие во втором сезоне

«Кто хочет стать миллионером»: заполняйте анкету на участие во втором сезоне

ICTV объявляет кастинг на второй сезон культовой викторины!

Совсем скоро на ICTV начнутся кастинги второго сезона легендарной телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Не упустите возможность стать участником шоу и выиграть главный приз. Заполняйте анкету для участия по ссылке, участвуйте в кастинге и получайте шанс стать новым миллионером!

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Теги: Кто хочет стать миллионером
08.02.2022 18:48



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