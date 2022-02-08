«Кто хочет стать миллионером»: заполняйте анкету на участие во втором сезоне

ICTV объявляет кастинг на второй сезон культовой викторины!
Совсем скоро на ICTV начнутся кастинги второго сезона легендарной телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Не упустите возможность стать участником шоу и выиграть главный приз. Заполняйте анкету для участия по ссылке, участвуйте в кастинге и получайте шанс стать новым миллионером!Также по теме: Можете ли вы выиграть миллион?: проверьте свои возможности в нашем тесте Тест на эрудицию: самые сложные вопросы из игры «Хто хоче стати мільйонером?» Сможешь ли ты стать миллионером?: проверь свои знания в нашем тесте