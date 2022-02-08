«Хто хоче стати мільйонером»: заповнюйте анкету на участь у другому сезоні

ICTV оголошує кастинг на другий сезон культової вікторини!
Незабаром на ICTV почнуться кастинги другого сезону легендарної телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Не пропустіть можливість стати учасником шоу та виграти головний приз. Заповнюйте анкету для участі за посиланням, беріть участь у кастингу та отримуйте шанс стати новим мільйонером!Також по темі: Чи могли б ви виграти мільйон?: перевірте свої можливості у нашому тесті Тест на ерудицію: найскладніші питання з гри «Хто хоче стати мільйонером?» Чи зможеш ти стати мільйонером?: перевір свої знання в нашому тесті