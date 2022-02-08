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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / «Хто хоче стати мільйонером»: заповнюйте анкету на участь у другому сезоні / 08.02.2022 18:48
08.02.2022 18:48
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«Хто хоче стати мільйонером»: заповнюйте анкету на участь у другому сезоні

«Хто хоче стати мільйонером»: заповнюйте анкету на участь у другому сезоні

ICTV оголошує кастинг на другий сезон культової вікторини!

Незабаром на ICTV почнуться кастинги другого сезону легендарної телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Не пропустіть можливість стати учасником шоу та виграти головний приз. Заповнюйте анкету для участі за посиланням, беріть участь у кастингу та отримуйте шанс стати новим мільйонером!

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Теги: Хто хоче стати мільйонером
08.02.2022 18:48



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