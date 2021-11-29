Video: Cтас Боклан приглашает к игре Кто хочет стать миллионером? — Премьера уже СЕГОДНЯ в 20:20 на ICTV

Смотрите легендарную телеигру "Кто хочет стать миллионером?" на ICTV с 29 ноября в понедельник и среду в 20.20.