Video: Кто хочет стать миллионером? – Как начинались съемки легендарного шоу

Смотрите прямо сейчас бэкстейдж начала съемок легендарной телевикторины, а также ждите "Кто хочет стать миллионером" по понедельникам и средам в 20:20 на канале ICTV.