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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Все, что нужно знать про шоу «Кто хочет стать миллионером?» / 17.11.2021 16:38
17.11.2021 16:38
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Все, что нужно знать про шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Все, что нужно знать про шоу «Кто хочет стать миллионером?»

29 ноября в 20:20 на телеканале ICTV стартует показ легендарной телеигры «Кто хочет стать миллионером?». В преддверии премьеры, мы решили собрать все самое важное о будущем шоу в одном материале. 

 Формат

«Кто хочет стать миллионером?» — это телеигра, в которой интересно не только участникам, но и зрителям. Ее суть заключается в том, что участник отвечает на вопросы и получает за это деньги. После каждого вопроса участник должен выбрать один правильный ответ из четырех представленных, после чего компьютер продемонстрирует, правильным ли был ответ. Всего вопросов 15 и каждый последующий оценивается в более крупную сумму, чем предыдущий, но пропорционально этому вырастает и его сложность.

На каждый вопрос дается по четыре варианта ответа

В игре есть несгораемые суммы — это фиксированная сумма, которую участник получит в любом случае, даже если проиграет. Она выбирается в самом начале программы. Дойдя до вопроса, за которым стоит несгораемая сумма, участник получает возможность даже в случае провала, уехать не с пустыми руками. Кроме этого, каждый игрок также может в любой момент остановить игру и забрать с собой ту часть денег, которую он уже успел добыть.

Кроме этого, в игре есть возможность использовать три подсказки. Они помогают игроку определиться с верным ответом на вопрос, используя компьютерные программы, мнения третьих лиц и тд.

История легенды

Впервые шоу «Кто хочет стать миллионером?» мир увидел в 1998 году на британском телевидении. Формат, вовлеченность зрителей, эмоции и конечно же азарт — все это мгновенно сделало шоу одним из самых популярных не только в Англии, но и во всем мире. Уже спустя год после успеха шоу у себя на родине, его адаптации стали появляться в других странах мира.

Ведущий британской версии программы Крис Таррент

Изначально формат с выбором одного из четырех вариантов ответа на заданный вопрос и получением за это определенной суммы был разработан в виде череды рекламных игр на радио. К слову, ведущим этих игр на радио был Крис Террент, впоследствии ставший бессменным ведущим британского «Миллионера».

Вслед за успехом шоу на его родине, теледельцы с других стран также решили запустить аналоги в своих странах. Уже всего через год после старта шоу в Британии, его локализации появились во многих странах Европы, а в 2000 формат дошел и до украинского телевидения. Ныне адаптации шоу «Кто хочет стать миллионером?» побывали в телеэфирах 160 стран мира.

Самый громкий скандал

В шоу не обошлось и без скандалов. В 2001 году в эфир программы попал майор британской армии Чарльз Ингрэм. Никто не ожидал от него большого успеха, но на удивление, он очень легко и непринужденно справился со всеми вопросами и получил свой миллион. Правда счастье его продлилось не долго.

Ингрэм получает свой миллион в программе от 2001 года

Спустя несколько дней во время монтажа программы, один из работников заметил, что один из зрителей в зале кашлял каждый раз, когда Ингрэм отвечал на вопрос. Как оказалось, это был университетский профессор, который был в сговоре с игроком и подсказывал ему, кашляя определенным образом.

Программу с Ингрэмом так и не выпустили в эфир, а его миллионный выигрыш — дисквалифицировать. С тех пор и до ныне, тот случай — самый громкий скандал, связанный с мошенничеством на шоу.

Украинский опыт

Первый запуск «Кто хочет стать миллионером?» у нас был весьма успешным и просуществовал на телевидении с 2000 по 2006 год. Эта адаптация получила в эфире название «Первый миллион». За все шесть лет в эфире сменилось трое ведущих, а среди всех участников только двое смогли дать правильный ответ на последний 15 вопрос.

Кадр первой украинской адаптации шоу

Также аналог «Кто хочет стать миллионером?» появился в эфире уже другого украинского телеканала в феврале 2011 и закрылся в августе. Этой версии программы дали название «Миллионер — Горячее кресло» и она несколько отличалась от формата оригинальной телеигры. В этой версии шесть игроков должны отвечать на различные вопросы из научных областей. При этом выигрыш сможет забрать только один из участников, который сможет ответить на последний, главный и самый сложный вопрос. В таком формате также есть подсказки и несгораемые суммы. В целом подобный вариант телешоу успешно использовался в других странах Европы и в Австралии.

«Кто хочет стать миллионером?» 2021

13 октября телеканал ICTV объявил о перезапуске культовой телеигры. Для того, чтобы принять участие необходимо заполнить анкету, где честно и развернуто рассказать о себе и прикрепить фото- и видеоматериалы. После остановки сбора данных желающих поучаствовать наши кастинг-директоры определят тех, кто будет приглашен на второй этап отбора. Для этого будет проведен живой кастинг, в ходе которого и определят будущих игроков телевикторины. Ведущим шоу стали народный артист Украины Стас Боклан.

«Кто хочет стать миллионером?» в 2021 на ICTV

Те, счастливчики, которые получат шанс выиграть свой миллион, отправятся на съемки шоу и смогут продемонстрировать свои знания, смекалку и эрудицию на всю страну,  ответить на вопросы и может быть даже сорвать куш! А вы хотите стать миллионером? Если да, — заполняйте анкету по ссылке и принимайте участие в кастинге.

Теги: Кто хочет стать миллионером
17.11.2021 16:38



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