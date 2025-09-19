Перевірте свою ерудицію: третій випуск «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

У третьому випуску третього сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV2 боротьба за омріяний мільйон знову загострилася. Учасники випробували свої знання, логіку та витримку, відповідаючи на запитання ведучого Стаса Боклана.

А ви впоралися б із завданнями третього випуску? Пропонуємо перевірити себе у нашому тесті та дізнатися, чи маєте шанс стати мільйонером.

Успіхів!

Запитання для Олексія Красненка

0% 1. Як називається перукар, який стриже собак? А. Бумер В. Зумер С. Грумер D. Стрімер Correct! Wrong! Continue >> 2. Куди дівається душа, коли людині страшно? А. Телефонує колишньому В. Ховається під ковдрою С. Тікає в п'яти D. Пише пост у фейсбуці Correct! Wrong! Continue >> 3. Як називається кінематографічний прийом, який створює атмосферу тривожної невизначеності, страх невідомого та передчуття чогось жахливого? А. Зашквар В. Саспенс С. Треш D. Крінж Correct! Wrong! Continue >> 4. Які нестандартні засоби захисту від собак отримували листоноші «Укрпошти» в селах до 2016 року? А. Арбалети В. Нунчаки С. Курячі ноги D. Імітатори гавкоту Correct! Wrong! Continue >> 5. Кому з українських політиків приписують феноменальну схожість із ексголовою Європейської ради – Шарлем Мішелем? А. Денису Шмигалю В. Рустему Умєрову С. Дмитру Кулебі D. Михайлу Подоляку Correct! Wrong! Continue >> 6. Яка з цих акторок народилась не в Україні? А. Мілла Йовович В. Міла Куніс С. Віра Фарміґа D. Джозефіна Джексон Correct! Wrong! Continue >> 7. У французького короля Шарля VIII було по шість пальців на ногах. До якого винаходу це призвело? А. Портянки В. Босоніжки С. Взуття з квадратним носком D. Ласти Correct! Wrong! Continue >> 8. Борщ із яким незвичним інгредієнтом полюбляв Тарас Шевченко? А. Із квасолею В. Зі щавлем С. Із карасями D. Із чорносливом Correct! Wrong! Continue >> 9. У 2018 році в Великій Британії був офіційно призначений міністр із питань… А. Щастя В. Дощів С. Чаювання D. Самотності Correct! Wrong! Continue >> 10. Влада Венеції намагається зменшити вплив масового туризму на архітектуру. Що забороняється туристам, згідно з офіційними правилами міста? А. Сидіти на сходах перед церквами В. Пересуватися групами в 20 осіб С. Їздити на авто з іноземними номерами D. Кататися на гондолі вночі Correct! Wrong! Continue >> 11. Під час війни у В’єтнамі в 1967–1972 рр., Повітряні сили США проводили надсекретну операцію "Попай", щоб перервати військові постачання противника. Що вони робили? А. Створювали штучні землетруси В. Викликали рясні дощі С. Скеровували блискавки D. Наганяли туман з хімікатами Correct! Wrong! Continue >> Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 випуск: запитання для Олексія Красненка На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз. Ви б виграли 100 гривень! Ви б виграли 500 гривень! Ви б виграли 1000 гривень! Ви б виграли 2000 гривень! Ви б виграли 5000 гривень! Ви б виграли 10000 гривень! Ви б виграли 20000 гривень! Ви б виграли 30000 гривень! Ви б виграли 40000 гривень! Ви б виграли 50000 гривень! Ви б виграли 75000 гривень! Play Again!

Запитання для Надії Бужан

0% 1. Як поетично називають Велику Британію? А. Дощовий Альбатрос В. Сніжний Альбінос С. Туманний Альбіон D. Спекотний Алькатрас Correct! Wrong! Continue >> 2. У тексті народної пісні, яку виконував Іван Миколайчук у фільмі «Пропала грамота», риба танцювала з раком. А з ким у парі була петрушка? А. З пастернаком В. З козинаком С. Із форшмаком D. З небораком Correct! Wrong! Continue >> 3. Яким із цих слів можна назвати домінування однієї групи людей над іншою? А. Полігамія В. Мізогінія С. Гегемонія D. Какофонія Correct! Wrong! Continue >> 4. З якою крупою іноді пов’язують шлюбну зраду? А. Гречка В. Манка С. Пшоно D. Ячмінь Correct! Wrong! Continue >> 5. Що з першої половини ХХ ст. в Україні почали називати сленговим словом “брехунець”? А. Ваги В. Радіо С. Дзеркало D. Газету Correct! Wrong! Continue >> 6. Який продукт часто використовували у Мексиці як валюту ще з часів племені Майя і до XVI століття? А. Сомбреро В. Авокадо С. Агаву D. Какао-боби Correct! Wrong! Continue >> 7. Яку книгу раз на 5 років забирають з Національної бібліотеки ім. Вернадського для урочистої події, але через війну порушили цю традицію у 2024 р.? А. Острозьку Біблію В. Пересопницьке Євангеліє С. Луцький Псалтир D. Київський літопис Correct! Wrong! Continue >> 8. Яка помилка була допущена у сцені фільму "За двома зайцями", коли Голохвостий веде Проню Прокопівну у Андріївську церкву вінчатися? А. Актори вдягнені не за тогочасною модою В. Дзвонять церковні дзвони С. Жебраки просять милостиню на сходах D. До церкви веде килимова доріжка Correct! Wrong! Continue >> Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 випуск: запитання для Надії Бужан На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз. Ви б виграли 100 гривень! Ви б виграли 500 гривень! Ви б виграли 1000 гривень! Ви б виграли 2000 гривень! Ви б виграли 5000 гривень! Ви б виграли 10000 гривень! Ви б виграли 20000 гривень! Ви б виграли 30000 гривень! Play Again!

