Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 випуск: дивитися онлайн від 15.09.2025

Дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 випуск від 15.09.2025 на сайті ICTV2 та не пропустіть неймовірне змагання за найбільший виграш проєкту.

Олексій викладає в Київському національному університеті культури і мистецтв. Він багато років працював журналістом, тож знає цікаві факти з різних сфер. Однак для перемоги цього недостатньо, і Олексію доведеться залучати ще й свою інтуїцію. Чи посміхнеться Олексію фортуна? Покаже шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 випуск.

Надія з Кіровоградщини також вирішила перевірити своє везіння. Учасниця інтелектуальної гри вибрала обережну тактику, щоб не втратити шанси на перемогу. Чи допоможе такий підхід Оксані повернутися додому з виграшем? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 випуск від 15.09.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

Хто хоче стати мільйонером?

Хто хоче стати мільйонером 3 сезон

