Все, що треба знати про шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

29 листопада о 20:20 на телеканалі ICTV стартує показ легендарної телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Напередодні прем’єри ми вирішили зібрати все найважливіше про майбутнє шоу в одному матеріалі.

Формат

«Хто хоче стати мільйонером?» – це телегра, в якій цікаво не лише учасникам, а й глядачам. Її суть полягає в тому, що учасник відповідає на запитання та отримує за це гроші. Після кожного запитання учасник повинен вибрати одну правильну відповідь з чотирьох поданих, після чого комп’ютер продемонструє, чи правильною була відповідь. Усього питань 15 і кожне наступне оцінюється у більшу суму, ніж попереднє, але пропорційно до цього зростає і його складність.

У грі є суми, що не згоряють – це фіксована сума коштів, яку учасник отримає у будь-якому випадку, навіть якщо відповість на питання не правильно і завершить гру. Вона вибирається на початку програми. Дійшовши до питання, за яким стоїть сума, що не згоряє, учасник отримує можливість навіть у разі провалу піти не з порожніми руками. Крім цього, кожен гравець також може будь-якої миті зупинити гру і забрати з собою ту частину грошей, яку він уже встиг здобути.

Крім цього, у грі є можливість використати три підказки. Вони допомагають гравцеві визначитися з правильною відповіддю на запитання, використовуючи комп’ютерні програми, думки третіх осіб тощо.

Історія легенди

Вперше шоу «Хто хоче стати мільйонером?» світ побачив 1998 року на британському телебаченні. Формат, залучення глядачів, емоції і звичайно ж азарт – все це миттєво зробило програму однією із найпопулярніших не лише в Англії, а й у всьому світі. Вже через рік після успіху шоу у себе на батьківщині його адаптації почали з’являтися в інших країнах світу.

Спочатку формат з вибором одного з чотирьох варіантів відповіді на поставлене запитання та отриманням за це певної суми було розроблено у вигляді низки рекламних ігор на радіо. До речі, ведучим цих ігор на радіо був Кріс Террент, який згодом став незмінним ведучим британського «Мільйонера».

Після успіху шоу на його батьківщині, телевізійники з інших країн також вирішили запустити аналоги у своїх країнах. Вже через рік після старту шоу в Британії, його локалізації з’явилися в багатьох країнах Європи, а в 2000 році формат дійшов і до українського телебачення. Нині адаптація шоу «Хто хоче стати мільйонером?» побувала у телеефірах 160 країн світу.

Найгучніший скандал

У шоу не обійшлося без скандалів. 2001 році в ефір програми потрапив майор британської армії Чарльз Інгрем. Ніхто не очікував від нього великого успіху, але на диво, він дуже легко і невимушено впорався з усіма питаннями та отримав свій мільйон. Щоправда, щастя його тривало не довго.

Через кілька днів під час монтажу програми, один із працівників помітив, що дехто із глядачів у залі кашляв щоразу, коли Інгрем давав відповідь на запитання. Як виявилося, це був університетський професор, що був у змові з гравцем і підказував йому кашляючи певним чином.

Програму з Інгремом так і не випустили в ефір, а його мільйонний виграш дискваліфікували. З того часу і донині той випадок – найгучніший скандал, пов’язаний із шахрайством на шоу.

Український досвід

Перший запуск «Хто хоче стати мільйонером?» у нас був доволі успішним і проіснував на телебаченні з 2000 до 2006 року. Ця адаптація отримала в ефірі назву «Перший мільйон». За всі шість років в ефірі змінилося троє ведучих, а серед усіх учасників лише двоє змогли дати правильну відповідь на останнє 15 питання.

Також аналог «Хто хоче стати мільйонером?» з’явився в ефірі вже іншого українського телеканалу у лютому 2011 року і закрився у серпні. Цій версії програми дали назву «Мільйонер – Гаряче крісло» і вона дещо відрізнялася від формату оригінальної телегри. У цій версії шість гравців мали відповідати на різні питання наукових областей. При цьому виграш міг забрати лише один із учасників, який давав відповідь на останнє, головне та найскладніше питання. Загалом подібний варіант телешоу успішно використовувався в інших країнах Європи та Австралії.

«Хто хоче стати мільйонером? » 2021

13 жовтня телеканал ICTV оголосив про перезапуск культової телегри. Для того, щоб взяти участь, необхідно заповнити анкету, де чесно та розгорнуто розповісти про себе та прикріпити фото- та відеоматеріали. Далі кастинг-директори визначать тих, кого буде запрошено на другий етап відбору. Для цього буде проведено живий кастинг, у ході якого визначать майбутніх гравців телевікторини. Ведучим шоу став народний артист України Стас Боклан.

Ті щасливчики, які отримають шанс виграти свій мільйон, вирушать на зйомки шоу і зможуть продемонструвати свої знання, кмітливість та ерудицію на всю країну, відповісти на запитання і можливо навіть зірвати куш! А ви хочете стати мільйонером? Якщо так – заповнюйте анкету за посиланням та беріть участь у кастингу.