Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 випуск: дивитися онлайн від 20.10.2025

Дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 випуск від 20.10.2025 на сайті ICTV2, щоб перевірити свої знання та везіння разом із гравцями.

Поліцейський Ярослав Бевза приїхав із Хмельницького. Правоохоронець планує витратити виграш на мрію дружини та відкрити кав’ярню. Однак, щоб здійснити бажання коханої, Ярослав має відповісти на всі непрості запитання.

Шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 випуск покаже також інтелектуальне змагання кандидата технічних наук Юрія Лук’янчука. Він має широкі знання у своїй сфері, але цього у проєкті ICTV2 замало. Чи добре Юрій знає історію? І чи дивився серіал Гра престолів? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 випуск від 20.10.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

