Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 9 випуск: дивитися онлайн від 27.10.2025

Дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 9 випуск від 27.10.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся, чи допоможе позитив проявити себе в інтелектуальному змаганні.

Відразу двоє позитивних гравців вступають у гру за мільйон. Анна Кашира та Олександр Усик порадували ведучого проєкту щирою усмішкою. Та чи достатньо позитивної енергії для того, щоб перемогти у битві за мільйон? Покаже шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 9 випуск.

На гравців чекають запитання з кардинально різних сфер життя. Щоб відповісти на деякі з них, доведеться покластися не тільки на знання, а й на інтуїцію. Чи довіряться учасники гри своєму шостому чуттю? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 9 випуск від 27.10.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

Хто хоче стати мільйонером?

Хто хоче стати мільйонером 3 сезон

Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 випуск