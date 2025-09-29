Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 випуск: дивитися онлайн від 29.09.2025

Дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 випуск від 29.09.2025 на сайті ICTV2 – у змагання за мільйон вступають зірки.

Талановитий шеф-кухар Микола Мигаль та популярний стендап-комік Василь Байдак вриваються в інтелектуальну гру. Обоє учасників шоу прийшли за виграшем і не збираються легко здаватися. Та чи вдасться комусь із них подолати випробування з п’ятнадцяти складних запитань? Покаже шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 випуск.

Василь Байдак спробує дійти до виграшу із гарним настроєм і жартами. Водночас коміку вдасться продемонструвати свої знання з історії, літератури та навіть біології. Невже стендап-комік Василь Байдак стане першим, хто виграє мільйон у цьому сезоні? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 випуск від 29.09.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

