Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн от 29.09.2025

Смотрите онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 выпуск от 29.09.2025 на сайте ICTV2 – в соревнование за миллион вступают звезды.

Талантливый шеф-повар Николай Мигаль и популярный стендап-комик Василий Байдак врываются в интеллектуальную игру. Оба участника шоу пришли за выигрышем и не собираются легко сдаваться. Но удастся ли кому-то из них преодолеть испытание из пятнадцати сложных вопросов? Покажет шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 выпуск.

Василий Байдак попытается дойти до выигрыша с хорошим настроением и шутками. В то же время комику удастся продемонстрировать свои знания истории, литературы и даже биологии. Неужели стендап-комик Василий Байдак станет первым, кто выиграет миллион в этом сезоне? Смотрите онлайн интеллектуальное шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 выпуск от 29.09.2025 на сайте ICTV2 и узнайте.

