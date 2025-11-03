Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн от 03.11.2025

Смотрите онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 10 выпуск от 03.11.2025 на сайте ICTV2 и узнайте, удастся ли военной медику выиграть самую большую сумму в проекте.

Военная медик из 4-го отдельного медицинского батальона 3-го армейского корпуса Мария Денищук пришла проверить свои силы в интеллектуальном соревновании. Она хотела бы использовать выигрыш на поддержку своей медицинской службы. Такая серьезная цель мотивирует Марию рисковать.

Шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 10 выпуск покажет, на какие интересные вопросы придется отвечать Марии Денищук. Первые из них будут посвящены достаточно известным фактам и событиям. Но с каждым шагом вопросы будут становиться все сложнее. Удастся ли Марии стать первой миллионершей в сезоне? Смотрите онлайн интеллектуальное шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 10 выпуск от 03.11.2025 на сайте ICTV2 и узнайте.

