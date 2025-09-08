Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн от 08.09.2025

Одессит Вадим имеет собственный бизнес и знает много интересных фактов. Еще в начале своей карьеры он много общался с жителями Южной Кореи. Теперь же знания об их культуре могут помочь Вадиму перейти в статус миллионера.
Свои силы в интеллектуальной игре Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон проверит и гостомельчанка Оксана. Она имеет два высших образования, поэтому будет использовать свои знания для победы. Но достаточно ли хорошо Оксана разбирается в футболе, литературе и истории Древнего Рима? Смотрите онлайн интеллектуальное шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 2 выпуск от 08.09.2025 на сайте ICTV2 и узнайте.