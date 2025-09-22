Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн от 22.09.2025

Смотрите онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 4 выпуск от 22.09.2025 на сайте ICTV2 и не пропустите ожесточенное соревнование харьковчан за миллион.

Учитель Михаил, художница Елена и железнодорожник Олег вступают в игру. Каждый из них верит, что именно ему по силам ответить на все 15 вопросов. Но действительно ли, кто-то из них сможет завоевать самый большой выигрыш проекта? Покажет шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 4 выпуск.

Участникам игры придется продемонстрировать свои знания и проверить везение. Их ждут вопросы об украинских пословицах, литературе, искусстве и даже кулинарии. Кто выиграет больше всего денег? А кто вернется домой ни с чем? Смотрите онлайн интеллектуальное шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 4 выпуск от 22.09.2025 на сайте ICTV2 и узнайте.

