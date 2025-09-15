Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн от 15.09.2025

Смотрите онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 выпуск от 15.09.2025 на сайте ICTV2 и не пропустите невероятное соревнование за самый большой выигрыш проекта.

Алексей преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он много лет работал журналистом, поэтому знает интересные факты из разных сфер. Однако для победы этого недостаточно, и Алексею придется привлечь еще и свою интуицию. Улыбнется ли Алексею фортуна? Покажет шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 выпуск.

Надежда из Кировоградской области также решила проверить свою удачу. Участница интеллектуальной игры выбрала осторожную тактику, чтобы не потерять шансы на победу. Поможет ли такой подход Оксане вернуться домой с выигрышем? Смотрите онлайн интеллектуальное шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 3 выпуск от 15.09.2025 на сайте ICTV2 и узнайте.

