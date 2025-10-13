Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн от 13.10.2025

Смотрите онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 7 выпуск от 13.10.2025 на сайте ICTV2 и не пропустите интересное соревнование учителей за миллион.

В погоню за миллионом впускаются учителя. Алексей и Ирина родом из Киева, и оба имеют педагогическое образование. Алексей и в дальнейшем проживает в столице, где работает репетитором украинского языка. Ирина же переехала в Ровенскую область, где работает учительницей физкультуры в школе.

Шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 7 выпуск покажет, знают ли учителя достаточно интересных фактов, чтобы дойти до самого большого выигрыша проекта. На своем пути Алексей и Ирина не побоятся использовать и подсказки. Но помогут ли им их близкие? Смотрите онлайн интеллектуальное шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 7 выпуск от 13.10.2025 на сайте ICTV2 и узнайте.

Хто хоче стати мільйонером?

Хто хоче стати мільйонером 3 сезон

