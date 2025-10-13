Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 7 випуск: дивитися онлайн від 13.10.2025

Дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 7 випуск від 13.10.2025 на сайті ICTV2 та не пропустіть цікаве змагання вчителів за мільйон.

У погоню за мільйоном впускаються вчителі. Олексій та Ірина родом із Києва, і обоє мають педагогічну освіту. Олексій і надалі проживає в столиці, де працює репетитором української мови. Ірина ж переїхала до Рівненської області, де працює вчителькою фізкультури в школі.

Шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 7 випуск покаже, чи знають вчителі достатньо цікавих фактів, щоб дійти до найбільшого виграшу проєкту. На своєму шляху Олексій та Ірина не побояться використовувати й підказки. Та чи допоможуть їм їхні близькі? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 7 випуск від 13.10.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

