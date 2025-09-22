Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 4 випуск: дивитися онлайн від 22.09.2025

Дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 4 випуск від 22.09.2025 на сайті ICTV2 та не пропустіть запекле змагання харків’ян за мільйон.

Вчитель Михайло, художниця Олена та залізничник Олег вступають у гру. Кожен ыз них вірить, що саме йому до снаги відповісти на всі 15 запитань. Та чи дійсно, хтось із них зможе вибороти найбільший виграш проєкту? Покаже шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 4 випуск.

Учасникам гри доведеться продемонструвати свої знання та перевірити везіння. На них чекають запитання про українські прислів’я, літературу, мистецтво та навіть кулінарію. Хто виграє найбільше грошей? А хто повернеться додому ні з чим? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 4 випуск від 22.09.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

