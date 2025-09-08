Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 2 випуск: дивитися онлайн від 08.09.2025

Перевірте свої знання та інтуїцію – дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 2 випуск від 08.09.2025 на сайті ICTV2.

Одесит Вадим має власний бізнес і знає багато цікавих фактів. Ще на початку своєї кар’єри він багато спілкувався з жителями Південної Кореї. Тепер же знання про їхню культуру можуть допомогти Вадиму перейти в статус мільйонера.

Свої сили в інтелектуальній грі Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон перевірить і гостомельчанка Оксана. Вона має дві вищих освіти, тож використовуватиме свої знання задля перемоги. Та чи достатньо добре Оксана розуміється на футболі, літературі та історії Давнього Риму? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 2 випуск від 08.09.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

