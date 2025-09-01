Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 випуск: дивитися онлайн від 01.09.2025

Дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 випуск від 01.09.2025 на сайті ICTV2.

Військовослужбовець Андрій Глущенко готовий зіграти в інтелектуальну гру. На шляху до найбільшого виграшу йому доведеться пригадати шкільну географію та історію. Яке запитання про столицю поставить корінного киянина в ступор? І чи посміхнеться Андрію фортуна? Покаже проєкт Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 випуск.

Не менш впевнена у своїй перемозі електромонтажниця Діна Сланевська. Учасниця інтелектуального шоу спробує відповісти на запитання про королеву Єлизавету ІІ, львівську Статую Свободи та українську Вікіпедію. Чи вгадає Діна всі правильні відповіді? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 випуск від 01.09.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

