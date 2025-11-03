Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 10 випуск: дивитися онлайн від 03.11.2025

Дивіться онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 10 випуск від 03.11.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся, чи вдасться військовій медикині виграти найбільшу суму на проєкті.

Військова медикиня з 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу Марія Денищук прийшла перевірити свої сили в інтелектуальному змаганні. Вона хотіла б витратити виграш на підтримку своєї медичної служби. Така серйозна мета мотивує Марію ризикувати.

Шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 10 випуск покаже, на які цікаві запитання доведеться відповідати Марії Денищук. Перші з них будуть присвячені достатньо відомим фактам і подіям. Але з кожним кроком запитання ставатимуть все складнішими. Чи вдасться Марії стати першою мільйонеркою в сезоні? Дивіться онлайн інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 10 випуск від 03.11.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся.

