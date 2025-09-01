Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн от 01.09.2025

Военнослужащий Андрей Глущенко готов сыграть в интеллектуальную игру. На пути к самому большому выигрышу ему придется вспомнить школьную географию и историю. Какой вопрос о столице поставит коренного киевлянина в тупик? И улыбнется ли Андрею фортуна? Покажет проект Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 выпуск.

Не менее уверена в своей победе электромонтажница Дина Сланевская. Участница интеллектуального шоу попробует ответить на вопросы о королеве Елизавете II, львовской Статуе Свободы и украинской Википедии. Угадает ли Дина все правильные ответы? Смотрите онлайн интеллектуальное шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 выпуск от 01.09.2025 на сайте ICTV2 и узнайте.

