Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн от 20.10.2025

Смотрите онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 выпуск от 20.10.2025 на сайте ICTV2, чтобы проверить свои знания и везение вместе с игроками.

Полицейский Ярослав Бевза приехал из Хмельницкого. Правоохранитель планирует потратить выигрыш на мечту жены и открыть кофейню. Однако, чтобы осуществить желание любимой, Ярослав должен ответить на все непростые вопросы.

Шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 выпуск покажет также интеллектуальное соревнование кандидата технических наук Юрия Лукьянчука. Он обладает обширными знаниями в своей сфере, но этого в проекте ICTV2 недостаточно. Хорошо ли Юрий знает историю? И смотрел ли он сериал Игра престолов? Смотрите онлайн интеллектуальное шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 8 выпуск от 20.10.2025 на сайте ICTV2 и узнайте.

