Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн от 06.10.2025

Смотрите онлайн шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 6 выпуск от 06.10.2025 на сайте ICTV2 и узнайте еще больше интересного об окружающем мире.

Автор художественной и нонфикшн литературы Алексей Филановский вступает в соревнование за миллион. Писатель много лет готовился к этому моменту, ведь уже имеет опыт в интеллектуальных играх. Но достаточно ли этого для победы? Покажет шоу Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 6 выпуск.

Алексей Филановский очень удивит ведущего проекта Станислава Боклана. Писатель с уверенностью будет отвечать на вопросы из кардинально разных сфер жизни. Неужели Алексею удастся дойти аж до миллиона?

