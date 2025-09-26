Жарти на мільйон: cтендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє у новому випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

У понеділок, 29 вересня, відомий стендап-комік і гуморист Василь Байдак сяде у крісло гравця шоу “Хто хоче стати мільйонером?” і спробує отримати чек з шістьма нулями завдяки своєму розуму, логіці, ерудиції. Чи жартують гравці, коли сідають в крісло на шоу? Як поводяться професійні гумористи? Чи будуть цього разу жарти на мільйон? На цьому шоу можливо все: дивіться новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на каналі ICTV2 29 вересня о 19:00.

На легендарній грі може трапитися будь-що – саме тому «Мільйонера» обожнюють і з задоволенням дивляться глядачі усього світу. А чи будуть жарти від відомого українського стендап-коміка? Абсолютно точно – будуть.

Відомий комік Василь Байдак – фанат програми «Хто хоче стати мільйонером?» Він зізнався, що давно вже мріяв спробувати себе у кріслі гравця, і в цьому сезоні його мрія реалізувалась.

У телегру Василь потрапив на загальних підставах: як і усі претенденти, він заповнював анкету і пройшов усі етапи кастингу програми. І нарешті потрапив на шоу.

«Мені дуже подобається формат «Мільйонера». Я захоплювався ним у дитинстві, а коли подорослішав – грав на комп’ютері, потім на телефоні… Подобаються питання: є легкі, на загальну ерудицію, і є складні на логіку – оце мене взагалі надихає. Хоча додам: мені вистачає інтелекту не називати себе інтелектуалом!» – жартує Василь.

За словами Василя, на грі його підтримуватиме однокласник Віталій. Наш гравець встиг розповісти, що закінчив школу з золотою медаллю, а інститут – з червоним дипломом. І судячи з цих нагород, він дійсно – інтелектуал і ерудит, хоча й так про себе не каже.

Василь активно займається волонтерською діяльністю на користь ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Проводить благодійні виступи в зоні бойових дій, підтримуючи воїнів. Саме зараз Василь показує свою нову програму «Новий сольний стендап», де буде смішно, абсурдно, про нашу реальність – обіцяє автор. А на жовтень Байдак готує великий концерт на 7500 глядачів, всі кошти від якого підуть на ЗСУ.

Нагадаємо, що з 1 вересня канал ICTV2 транслює прем’єру 3-го сезону телегри «Хто хоче стати мільйонером?». У кожного гравця є шанс стати мільйонером, якщо правильно відповісти на 15 питань. Проте з гри ніхто не йде без грошового виграшу:учасники вигравали від 5 000 тисяч гривень та більші суми з чотирма і навіть п’ятьма нулями. І мільйонерів може бути декілька: тож подивимося, скільки гравців у цьому сезоні доберуться до останнього найдорожчого питання.

Запрошуємо до перегляду нового випуску 29 вересня о 19:00: можливе, саме Василь Байдак стане новим українським мільйонером?