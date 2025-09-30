На які запитання відповідав Василь Байдак у шоу «Хто хоче стати мільйонером?» – Пройди ТЕСТ, щоб дізнатись і перевірити свою ерудицію

У п’ятому випуску нового сезону легендарного шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV2 поборотися за мільйон прийшов Василь Байдак — відомий стендап-комік, волонтер і фанат програми із самого дитинства.
Як минула гра, чи став Василь новим мільйонером і чи допоміг йому гумор на шляху до омріяного чека з шістьма нулями? Дивіться просто зараз у випуску на нашому сайті.
Але, окрім того, у вас є чудова можливість перевірити власну ерудицію і подивитися, чи відповіли б ви на питання, на які знав відповіді відомий гуморист.
Отож, ми зібрали добірку запитань, які поставив Василю ведучий Стас Боклан.
Спробуй пройти тест просто зараз. Успіхів!
1. Якою зброєю користувалися джедаї у кіносазі “Зоряні Війни”?
2. Про який коктейль співає Віталій Козловський?
3. Як у літературі називають персонажа, який є основним ворогом головного героя?
4. Назва якої відеогри походить від японського сленгового терміна, що означає “їсти великими шматками або швидко”?
5. Яке хобі об'єднує американську акторку Скарлетт Йоганссон, третього президента України Віктора Ющенка та героя творів А. Конан Дойла – Шерлока Голмса?
6. Хто з цих самців самостійно виношує та народжує своє потомство?
7. Що не дозволено пересилати поштою в Україні?
8. Управління туризму Тасманії, аби стимулювати зимовий туризм, пропонує низку дивних вакансій відвідувачам. Якої посади немає у їхньому переліку?
9. В Англії XVI ст. була можливість легально уникнути арешту за незначне правопорушення. Що для цього треба було зробити?
10. Французький вислів "jus de chaussette" дослівно перекладається "сік зі шкарпетки", а означає…
11. Дивне божевілля почалось у Страсбурзі у 1518 р. і охопило Європу. Що робили сотні людей під впливом загадкової епідемії?
12. Як червоні вогняні мурахи здатні долати великі водойми?
13. Прапор штату Аляска був придуманий 14-річним хлопцем Бенні Бенсоном: 8 золотих п'ятипроменевих зірок на темно-синьому фоні. Що символізують зірки?
