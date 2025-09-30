На какие вопросы отвечал Василий Байдак в шоу «Кто хочет стать миллионером?» – Пройди ТЕСТ, чтобы узнать и проверить свою эрудицию

В пятом выпуске нового сезона легендарного шоу «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV2 сразиться за миллион пришел Василий Байдак — известный стендап-комик, волонтер и фанат программы с самого детства.

Как прошла игра, стал ли Василий новым миллионером и помог ли ему юмор на пути к желанному чеку с шестью нулями?

Но, кроме того, у вас есть отличная возможность проверить собственную эрудицию и посмотреть, ответили бы вы на вопросы, на которые знал ответ известный юморист.

Итак, мы собрали подборку вопросов, которые задал Василию ведущий Стас Боклан.

Попробуй пройти тест прямо сейчас. Удачи!

0% 1. Якою зброєю користувалися джедаї у кіносазі “Зоряні Війни”? А. Світлові мечі В. Перцеві балончики С. Отруйні багети D. Ультразвукові нунчаки Correct! Wrong! Continue >> 2. Про який коктейль співає Віталій Козловський? А. Маргарита В. Піна колада С. Кривава Мері D. Зелений мексиканець Correct! Wrong! Continue >> 3. Як у літературі називають персонажа, який є основним ворогом головного героя? А. Орк В. Посіпака С. Антагоніст D. Авантюрист Correct! Wrong! Continue >> 4. Назва якої відеогри походить від японського сленгового терміна, що означає “їсти великими шматками або швидко”? А. Майнкрафт В. Супер Маріо С. Тамагочі D. Пакмен Correct! Wrong! Continue >> 5. Яке хобі об'єднує американську акторку Скарлетт Йоганссон, третього президента України Віктора Ющенка та героя творів А. Конан Дойла – Шерлока Голмса? А. Приготування вегетаріанських страв В. Бджільництво С. Гра на скрипці D. Колекціонування предметів старовини Correct! Wrong! Continue >> 6. Хто з цих самців самостійно виношує та народжує своє потомство? A. Морський коник B. Кенгуру C. Морський вовк D. Пінгвін Correct! Wrong! Continue >> 7. Що не дозволено пересилати поштою в Україні? А. Новорічну ялинку В. Пляшку самогону С. Вовну D. Понад 5 кг полуниці Correct! Wrong! Continue >> 8. Управління туризму Тасманії, аби стимулювати зимовий туризм, пропонує низку дивних вакансій відвідувачам. Якої посади немає у їхньому переліку? А. Дослідника паранормальних явищ В. Вигулювача вомбатів С. Тренера зі сну D. Спостерігача за зірками Correct! Wrong! Continue >> 9. В Англії XVI ст. була можливість легально уникнути арешту за незначне правопорушення. Що для цього треба було зробити? А. Придбати лотерейний білет В. Підписати контракт в армії С. Стати придворним інформатором D. Розсмішити королеву Correct! Wrong! Continue >> 10. Французький вислів "jus de chaussette" дослівно перекладається "сік зі шкарпетки", а означає… А. Скисле вино В. Дешевий пральний засіб С. Неприємний запах ніг D. Погано зварена кава Correct! Wrong! Continue >> 11. Дивне божевілля почалось у Страсбурзі у 1518 р. і охопило Європу. Що робили сотні людей під впливом загадкової епідемії? А. Танцювали до виснаження В. Боялися дзеркал і викидали їх С. Поїдали кору дерева та листя D. Починали гавкати Correct! Wrong! Continue >> 12. Як червоні вогняні мурахи здатні долати великі водойми? А. Створюють плоти із власних тіл В. Чіпляються "ланцюгами" до птахів С. Змінюють щільність води “слиною” D. Влаштовують "переправу" на жабах Correct! Wrong! Continue >> 13. Прапор штату Аляска був придуманий 14-річним хлопцем Бенні Бенсоном: 8 золотих п'ятипроменевих зірок на темно-синьому фоні. Що символізують зірки? А. Черговість приєднання Аляски до США В. Найбільше місто штату та 7 менших С. 8 корінних племен штату D. Полярну зірку і Велику Ведмедицю Correct! Wrong! Continue >> Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 5 випуск: запитання для Василя Байдака На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз. Ви б виграли 100 гривень! Ви б виграли 500 гривень! Ви б виграли 1000 гривень! Ви б виграли 2000 гривень! Ви б виграли 5000 гривень! Ви б виграли 10000 гривень! Ви б виграли 20000 гривень! Ви б виграли 30000 гривень! Ви б виграли 40000 гривень! Ви б виграли 50000 гривень! Ви б виграли 75000 гривень! Ви б виграли 150000 гривень! Ви б виграли 200000 гривень! Play Again!

