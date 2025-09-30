На какие вопросы отвечал Василий Байдак в шоу «Кто хочет стать миллионером?» – Пройди ТЕСТ, чтобы узнать и проверить свою эрудицию

В пятом выпуске нового сезона легендарного шоу «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV2 сразиться за миллион пришел Василий Байдак — известный стендап-комик, волонтер и фанат программы с самого детства.
Как прошла игра, стал ли Василий новым миллионером и помог ли ему юмор на пути к желанному чеку с шестью нулями? Смотрите прямо сейчас в выпуске на нашем сайте.
Но, кроме того, у вас есть отличная возможность проверить собственную эрудицию и посмотреть, ответили бы вы на вопросы, на которые знал ответ известный юморист.
Итак, мы собрали подборку вопросов, которые задал Василию ведущий Стас Боклан.
Попробуй пройти тест прямо сейчас. Удачи!
1. Якою зброєю користувалися джедаї у кіносазі “Зоряні Війни”?
2. Про який коктейль співає Віталій Козловський?
3. Як у літературі називають персонажа, який є основним ворогом головного героя?
4. Назва якої відеогри походить від японського сленгового терміна, що означає “їсти великими шматками або швидко”?
5. Яке хобі об'єднує американську акторку Скарлетт Йоганссон, третього президента України Віктора Ющенка та героя творів А. Конан Дойла – Шерлока Голмса?
6. Хто з цих самців самостійно виношує та народжує своє потомство?
7. Що не дозволено пересилати поштою в Україні?
8. Управління туризму Тасманії, аби стимулювати зимовий туризм, пропонує низку дивних вакансій відвідувачам. Якої посади немає у їхньому переліку?
9. В Англії XVI ст. була можливість легально уникнути арешту за незначне правопорушення. Що для цього треба було зробити?
10. Французький вислів "jus de chaussette" дослівно перекладається "сік зі шкарпетки", а означає…
11. Дивне божевілля почалось у Страсбурзі у 1518 р. і охопило Європу. Що робили сотні людей під впливом загадкової епідемії?
12. Як червоні вогняні мурахи здатні долати великі водойми?
13. Прапор штату Аляска був придуманий 14-річним хлопцем Бенні Бенсоном: 8 золотих п'ятипроменевих зірок на темно-синьому фоні. Що символізують зірки?
Смотрите шоу «Кто хочет стать миллионером?» по понедельникам в 19:00 на телеканале ICTV2!