Хто хоче стати мільйонером-3: чи відповісте ви на запитання учасників першого випуску? (ТЕСТ)

1 вересня на телеканалі ICTV2 вийшов перший випуск третього сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?».

В студії за головний приз боролися: військовий Андрій Глущенко і електромонтажниця-ерудитка, що колись працювала на «Азовсталі» Діна Слоневська. Пропонуємо просто зараз перевірити свої знання і відповісти на запитання перших учасників премʼєрного сезону. А якщо пропустили випуск в ефірі – дивіться на сайті, щоб дізнатися, чи стали Діна та Андрій новими мільйонерами.

Успіхів!

Запитання для першого учасника – Андрія Глущенка

0% 1. Що суддя футбольного матчу може зробити гравцю за порушення правил? А. Показати гірчичник В. Поставити банки С. Промити мозок D. Дати копняка Correct! Wrong! Continue >> 2. Закінчіть відомий вислів, сказаний Нілом Армстронгом на поверхні Місяця: "Маленький крок для людини, … А. … але гігантський для мурахи" В. … але величезний стрибок для людства" С. … але головне, що американський" D. … але тут нема де випити кави" Correct! Wrong! Continue >> 3. Хто з британських політичних діячок отримав прізвисько “Залізна Леді”? А. Королева Єлизавета ІІ В. Принцеса Діана С. Маргарет Тетчер D. Ліз Трасс Correct! Wrong! Continue >> 4. Якого кінокросовера не існує? А. "Бетмен проти Супермена" В. "Чужий проти Хижака" С. "Рембо проти Термінатора" D. "Ґодзілла проти Конґа" Correct! Wrong! Continue >> 5. Як називається один з українських морських дронів, що носить ім’я войовничої доньки бога Перуна зі слов’янської міфології? А. Водяниця В. Мавка С. Мара D. Магура Correct! Wrong! Continue >> 6. Назва якої з цих країн не є ідентичною назві її столиці? А. Туніс В. Сан-Марино С. Люксембург D. Ліхтенштейн Correct! Wrong! Continue >> 7. Яка з цих тварин не може висунути з пащі язика? А. Крокодил В. Буйвол С. Носоріг D. Пітон Correct! Wrong! Continue >> 8. Комп’ютерні помилки називають "багами" після 1947 р., коли інженери з Гарварда виявили несправність у роботі комп'ютера Mark II. Що тоді стало причиною? А. В одній з деталей застрягла міль В. Дроти перегриз жук-короїд С. Коротке замикання через коника D. Всередині оселилось сонечко Correct! Wrong! Continue >> Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 випуск: запитання для Андрія Глущенка На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз. Ви б виграли 100 гривень! Ви б виграли 500 гривень! Ви б виграли 1000 гривень! Ви б виграли 2000 гривень! Ви б виграли 5000 гривень! Ви б виграли 10000 гривень! Ви б виграли 20000 гривень! Ви б виграли 30000 гривень! Play Again!

Запитання для другої учасниці – Діни Слоневської

0% 1. Що просив королевич, коли приїхав до башти Рапунцель в однойменній казці братів Грімм? А. Скинути м’яч В. Позичити гроші С. Спустити коси D. Дати йому спокій Correct! Wrong! Continue >> 2. Куди завжди дивиться вовк, скільки його не годуй, згідно з українським прислів’ям? А. У меню В. У ліс С. На ваги D. На баланс на кредитці Correct! Wrong! Continue >> 3. Який із цих інструментів використовує майстер манікюру? А. Зубило В. Лещата С. Пасатижі D. Пушер Correct! Wrong! Continue >> 4. Як називається фізична дисципліна, що передбачає подолання будь-яких перешкод на своєму шляху? А. Капоейра В. Паркур С. Карате D. Планкінг Correct! Wrong! Continue >> 5. У Львові є унікальна Статуя Свободи. Що вона робить, на відміну від американського аналога? А. Спить В. Співає С. Танцює D. Сидить Correct! Wrong! Continue >> 6. Яка з цих риб не має кісток? А. Морський коник В. Акула С. Осетер D. Акваріумна піранья Correct! Wrong! Continue >> 7. Який місяць року формально є найдовшим в Україні? А. Січень В. Лютий С. Жовтень D. Березень Correct! Wrong! Continue >> 8. Що зробила британська королева Єлизавета II у 1945 році, чого до неї не робив жоден монарх? А. Отримала водійське посвідчення В. Працювала автомеханіком С. Взяла участь у Олімпійських іграх D. Поїхала в експедицію до Китаю Correct! Wrong! Continue >> 9. Який із цих продуктів став першим офіційним географічним брендом України? А. Гуцульська овеча бриндзя В. Закарпатський мед С. Мелітопольська черешня D. Херсонський кавун Correct! Wrong! Continue >> 10. Вже 400 років кожного квітня у Японії проходить фестиваль Накідзумо, мета якого… А. Знайти найгарнішого сумоїста В. З’їсти якомога більше сашимі С. Змусити немовлят плакати D. Навчитись вітальним поклонам Correct! Wrong! Continue >> 11. Яка незвична дитяча гра зʼявилась у магазинах США у 1950 р., проте її виробництво та продаж припинили вже у 1951 р.? А. Шифрувальна машинка Енігма В. Лабораторія атомної енергії С. Набір для створення рентгенівських знімків D. Набір для відливання солдатиків із свинцю Correct! Wrong! Continue >> 12. Як називалась перша стаття в українській Вікіпедії у 2004 році? А. Атом В. Вікіпедія С. Помаранчева революція D. Україна Correct! Wrong! Continue >> Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 випуск: запитання для Діни Слоневської На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз. Ви б виграли 100 гривень! Ви б виграли 500 гривень! Ви б виграли 1000 гривень! Ви б виграли 2000 гривень! Ви б виграли 5000 гривень! Ви б виграли 10000 гривень! Ви б виграли 20000 гривень! Ви б виграли 30000 гривень! Ви б виграли 40000 гривень! Ви б виграли 50000 гривень! Ви б виграли 75000 гривень! Ви б виграли 150000 гривень! Play Again!

Дивіться шоу «Хто хоче стати мільйонером?» щопонеділка о 19:00 на телеканалі ICTV2!