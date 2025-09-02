Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Хто хоче стати мільйонером-3: чи відповісте ви на запитання учасників першого випуску? (ТЕСТ) / 02.09.2025 11:56
02.09.2025 11:56
Хто хоче стати мільйонером-3: чи відповісте ви на запитання учасників першого випуску? (ТЕСТ)

1 вересня на телеканалі ICTV2 вийшов перший випуск третього сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?».  

В студії за головний приз боролися: військовий Андрій Глущенко і електромонтажниця-ерудитка, що колись працювала на «Азовсталі» Діна Слоневська. Пропонуємо просто зараз перевірити свої знання і відповісти на запитання перших учасників премʼєрного сезону. А якщо пропустили випуск в ефірі – дивіться на сайті, щоб дізнатися, чи стали Діна та Андрій новими мільйонерами.

Успіхів!

Запитання для першого учасника – Андрія Глущенка

1. Що суддя футбольного матчу може зробити гравцю за порушення правил?

2. Закінчіть відомий вислів, сказаний Нілом Армстронгом на поверхні Місяця: "Маленький крок для людини, …

3. Хто з британських політичних діячок отримав прізвисько “Залізна Леді”?

4. Якого кінокросовера не існує?

5. Як називається один з українських морських дронів, що носить ім’я войовничої доньки бога Перуна зі слов’янської міфології?

6. Назва якої з цих країн не є ідентичною назві її столиці?

7. Яка з цих тварин не може висунути з пащі язика?

8. Комп’ютерні помилки називають "багами" після 1947 р., коли інженери з Гарварда виявили несправність у роботі комп'ютера Mark II. Що тоді стало причиною?

Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 випуск: запитання для Андрія Глущенка

На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз.

Ви б виграли 100 гривень!

Ви б виграли 500 гривень!

Ви б виграли 1000 гривень!

Ви б виграли 2000 гривень!

Ви б виграли 5000 гривень!

Ви б виграли 10000 гривень!

Ви б виграли 20000 гривень!

Ви б виграли 30000 гривень!

Запитання для другої учасниці – Діни Слоневської

1. Що просив королевич, коли приїхав до башти Рапунцель в однойменній казці братів Грімм?

2. Куди завжди дивиться вовк, скільки його не годуй, згідно з українським прислів’ям?

3. Який із цих інструментів використовує майстер манікюру?

4. Як називається фізична дисципліна, що передбачає подолання будь-яких перешкод на своєму шляху?

5. У Львові є унікальна Статуя Свободи. Що вона робить, на відміну від американського аналога?

6. Яка з цих риб не має кісток?

7. Який місяць року формально є найдовшим в Україні?

8. Що зробила британська королева Єлизавета II у 1945 році, чого до неї не робив жоден монарх?

9. Який із цих продуктів став першим офіційним географічним брендом України?

10. Вже 400 років кожного квітня у Японії проходить фестиваль Накідзумо, мета якого…

11. Яка незвична дитяча гра зʼявилась у магазинах США у 1950 р., проте її виробництво та продаж припинили вже у 1951 р.?

12. Як називалась перша стаття в українській Вікіпедії у 2004 році?

Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 1 випуск: запитання для Діни Слоневської

На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз.

Ви б виграли 100 гривень!

Ви б виграли 500 гривень!

Ви б виграли 1000 гривень!

Ви б виграли 2000 гривень!

Ви б виграли 5000 гривень!

Ви б виграли 10000 гривень!

Ви б виграли 20000 гривень!

Ви б виграли 30000 гривень!

Ви б виграли 40000 гривень!

Ви б виграли 50000 гривень!

Ви б виграли 75000 гривень!

Ви б виграли 150000 гривень!

 

Дивіться шоу «Хто хоче стати мільйонером?» щопонеділка о 19:00 на телеканалі ICTV2!

02.09.2025 11:56

