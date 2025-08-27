Всесвітньо відомий режисер, садівниця, податковий інспектор: Хто вони, легендарні переможці шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

Шоу «Хто хоче стати мільйонером?» повністю змінювало життя більшості гравців! Хтось знаходив іншу діяльність, розкривав власні таланти, ставши іншою людиною, або віддавав виграні кошти на благодійність. Але були й такі, хто здобув погану славу… Дізнайтеся, як склалася доля відомих гравців телешоу, і які пристрасті вирують тут!

З 1 вересня о 19:00 на каналі ICTV2 стартує новий 3-й сезон культового шоу «Хто хоче стати мільйонером?», ведучим якого стане Стас Боклан. Цікаві питання і відповіді, азарт і захват, а головне – скільки мільйонерів буде на цій гри і хто саме переможе – дізнаємося вже скоро!

А поки розповідаємо про тріумфаторів культового шоу «Хто хоче стати мільйонером?» з різних країн світу. Серед них є вчителі, податкові інспектори, працівники банків, аналітики, звичайна садівниця і навіть всесвітньо відомий режисер. І коли йдеться про такі великі гроші, не обходиться і без авантюристів! Найцікавіші історії переможців – в нашому матеріалі!

Занадто самовпевнений податковий інспектор

32-річний Джон Карпентер став не тільки першим мільйонером в американському шоу, а й першим переможцем в історії усієї франшизи «Хто хоче стати мільйонером?». 19 листопада 1999 року він виграв омріяний мільйон, відповівши на усі питання без жодної підказки! Точніше перед останнім питанням він взяв підказку «зателефонуй другу» — це був його батько, якому Джон сказав: «Хочу повідомити, що зараз виграю мільйон доларів».

Ця фраза Карпентера, який працював звичайним податковим агентом, вразила усіх в студії і глядачів перед екраном, саме через неї Джон здобув імідж «занадто самовпевненої людини». Але якщо він чітко знав відповідь на питання і вирішив поділитися новиною з татом, то хіба його вчинок вже такий занадто впевнений?

Відразу після виграшу Карпентер хотів залишити роботу, але передумав. Сплатив податки і заявив, що має зовсім не ті гроші, на які можна жити і не думати про заробіток. Зізнавався, що нього несподівано вплинула слава: Джон знімався в епізодах деяких серіалів в ролі себе самого, став героєм багатьох шоу, написав книгу, ще декілька разів вигравав значно менші суми в аналогічних шоу.

Садівниця-інтелектуалка, що змінила життя завдяки шоу

Джудіт Кеппел стала першою британкою, яка у 2000-у виграла мільйон в британському шоу. На той момент Джудіт працювала… звичайною садівницею, їй було 58 років, і хоча за її плечима було два розлучення, троє дорослих дітей, лікування від алкоголізму і туманні перспективи, вона вірила у свою вдачу.

Щоб додзвонитися до телевікторини і запропонувати свою кандидатуру, вона витратила аж 100 фунтів: Джудіт телефонувала більше 50 разів, і навіть телеоператор нагадав, що вона гає час і гроші.

Але жінка робила своє – і виграла! Цікаво, що в останньому питанні на мільйон йшлося про британських королів, і Кеппел дала правильну відповідь, адже сама має не просте коріння і доводиться дальньою родичкою королеві Камілі. Потім вона брала участь у іншому шоу BBC Eggheads, де також був грошовий приз. Нещодавно, після свого 80-річного ювілею, Джудіт завершила телекар’єру.

Майор Кашель і його шахрайська схема

У 2001-у в Британії у крісло гравця сів майор Чарльз Інгрем: він чітко і правильно відповів на всі питання, вигравши мільйон. Але потім при монтажі випуску режисери помітили, що перед відповіддю Інгрема був чутний кашель: хтось з залу наче підказує йому правильну відповідь. Було відкрито справу, за результатами якої майора звинувати у шахрайстві.

Дійсно, він мав спільника і дружину, які на правильній відповіді кашляли. Інгрем залишився без омріяного мільйона, усі учасники схеми отримали невеликі умовні терміни, але ніхто з них своєї провини не визнав.

Скандал набув великого розголосу, що загалом пішло на користь шоу. Про Майора Кашля – як його назвали у пресі, написали п’єсу, зняли серіал «Вікторина», і його історія мала наслідки.

Сам Інгрем й надалі ходив різними шоу і телепроєктами, був помічений у дрібному шахрайстві зі страховими полісами.

Мільйонер, що довго готувався до перемоги

У 2005-у гравець Мартін Флад переміг у австралійській програмі «Хто хоче стати мільйонером?». На той момент він працював IT-аналітиком у банку, але коли він відповідав на останнє питання, хто у залі закашляв.

Саме цей факт дав привід глядачам написати у редакцію шоу, щоб перевірити чесність Флада. І отут розкрилося найцікавіше!

Виявляється, Мартін Флад мав амбіції виграти мільйон: чоловік дивився і аналізував різні випуски, тренував свою пам’ять, а також займався самоосвітою, дізнаючись цікаві факти в різних галузях. Насправді Мартін зробив серйозну роботу і його перемога була здобута чесним шляхом.

Але цікаво, що люди цього чесного переможця порівняли з шахраєм Майором Кашлем!

Відомий режисер Такеші Кітано грав чотири рази!

В Японії ця гра дуже популярна, там грають не тільки інтелектуали, а також відомі люди і навіть діти. Славетний актор і режисер, ведучий і письменник Такеші Кітано чотири рази сідав у крісло гравця.

На шоу він вперше з’явився 18 вересня 2008-го, але неправильно відповів на останнє питання. В той же день, за умовами програми, він з’явився вдруге, маючи три підказки «зателефонуй другу». Але той день не був для Кітано вдалим: режисер завалив 14-е питання.

У січні 2009 Такеші Кітано виграв головний приз, ставши мільйонером. У січні 2013 зірка кіно і телебачення вчетверте прийшов зіграти. Цього разу Кітано виграв лише 100 000 єн. Також відомо, що свій виграш він віддав на будівництво чотирьох шкіл в республіці Бенін, дві з яких названі на честь режисера.

