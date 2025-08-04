Игра, в которой выигрывает каждый: «Кто хочет стать миллионером?» возвращается на ICTV2 с новым 3-м сезоном: когда смотреть шоу

1 сентября в 19.00 на телеканале ICTV2 состоится премьера 3-го сезона культовой программы «Кто хочет стать миллионером?». Приготовьтесь к настоящему взрыву эмоций, азарта и интересным вопросам! Миллионером может стать любой, ведь это игра, в которой выигрывает каждый!

В этом году старт квиз-шоу совпадает с Днем знаний – и это символично. Ведь программа «Кто хочет стать миллионером?» – не только шанс для игроков в студии выиграть сумму с шестью нулями. Это еще и возможность для каждого перед экраном хорошо провести время среди своих по просмотру, проверить свои знания и набраться новых.

Неизменным ведущим третьего сезона станет Народный артист Украины, любимец миллионов зрителей – Стас Боклан. Харизма и талант ведущего дают знаки: Боклан умеет разговорить любого игрока, он поддерживает и шутит, поэтому шоу становится еще более интересным, а игра держит в напряжении до последних минут.

Игра, в которой выигрывает каждый, – не просто слова: предыдущие два сезона доказали – из квиз-шоу никто не шел с пустыми карманами. Участники выигрывали от 5 000 тысяч гривен и большие суммы с четырьмя и даже пятью нулями. Итак, какие суммы подчинятся игрокам третьего сезона, сколько счастливчиков доберутся до вопроса на миллион, и станет ли кто-то в этот раз миллионером – главная интрига сезона.

«Уникальность этой игры в том, что победителем может стать любой человек любого возраста, профессии, социального статуса. И то, что все 10 игроков могут выиграть миллион, – вдохновляет. Формат игры существует уже три десятка лет, он уникален своей стабильностью.

Он не меняется много лет, но все еще остается интересным для зрителей по всему миру. Важно то, что программа способна объединить людей: игроков в студии, зрителей перед экраном телевизоров, ведь шоу часто смотрят семьями», – говорит Татьяна Гребеник, генеральный креативный продюсер программного направления «Кто хочет стать миллионером?».

Как и в прошлом сезоне, особое внимание уделяется вопросам, касающимся Украины: ее истории, географии, фольклора, литературы, культуры, выдающихся личностей. Интересные и тщательно подобранные командой вопросы по широкому кругу общих знаний делают шоу «Кто хочет стать миллионером?» не только развлечением, где можно азартно наблюдать за борьбой за миллионы. Это еще и отличная возможность расширить свои знания, посоревноваться в эрудиции с игроками в студии или с семьей и друзьями.

Новый 3-й сезон имеет яркую социальную миссию: каждый игрок мечтает не просто о деньгах, а хочет направить выигрыш на благотворительные благородные цели. Игроки стремятся помочь нашим защитникам – друзьям или военным, поддержать ветеранские движения, воплотить в жизнь собственные социальные проекты для своих общин или городков, запустить инициативы с помощью животных, которые страдают от войны, восстановления окружающей среды и многое другое. Это действительно вдохновляет и поражает!

«Кто хочет стать миллионером?» смотрите на канале ICTV2 уже 1 сентября в 19:00!