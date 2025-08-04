Гра, в якій виграє кожен: «Хто хоче стати мільйонером?» повертається на ICTV2 з новим 3-м сезоном: коли дивитися шоу

1 вересня о 19:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться премʼєра 3-го сезону культової програми «Хто хоче стати мільйонером?». Приготуйтеся до справжнього вибуху емоцій, азарту та цікавих питань! Мільйонером може стати будь-хто, адже це гра, в якій виграє кожен!

Цього року старт квіз-шоу співпадає з Днем знань – і це символічно. Адже програма “Хто хоче стати мільйонером” – не тільки шанс для гравців у студії виграти суму з шістьма нулями. Це ще й можливість для кожного перед екраном гарно провести час серед своїх за переглядом, перевірити свої знання й набратися нових.



Незмінним ведучим третього сезону стане Народний артист України, улюбленець мільйонів глядачів, – Стас Боклан. Харизма і талант ведучого даються в знаки: Боклан вміє розговорити будь-якого гравця, він підтримує і жартує, тож шоу стає ще цікавішим, а гра тримає в напрузі до останніх хвилин.

Гра, в якій виграє кожен, – не просто слова: попередні два сезони довели – з квіз-шоу ніхто не йшов з порожніми кишенями. Учасники вигравали від 5 000 тисяч гривень та більші суми з чотирма і навіть п’ятьма нулями. Тож, які суми підкоряться гравцям третього сезону, скільки щасливчиків доберуться до питання на мільйон, і чи хтось цього разу стане мільйонером – головна інтрига сезону.



«Унікальність цієї гри в тому, що переможцем може стати будь-хто – людина будь-якого віку, професії, соціального статусу. І те, що усі 10 гравців можуть виграти мільйон, – надихає. Формат гри існує вже три десятка років, він унікальний своєю стабільністю.

Він не змінюється багато років, але все ще залишається цікавим для глядачів в усьому світі. Важливо те, що програма здатна об’єднати людей: гравців у студії, глядачів перед екраном телевізорів, адже шоу часто дивляться родинами», – каже Тетяна Гребенік, генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV/ICTV2 і Starlight Doc та шоуранерка проєкту “Хто хоче стати мільйонером”.

Як і минулого сезону, особлива увага приділяється питанням, що стосуються України: її історії, географії, фольклору, літератури, культури, видатних особистостей. Цікаві та ретельно підібрані командою питання з широкого кола загальних знань роблять шоу «Хто хоче стати мільйонером?» не лише розвагою, де можна азартно спостерігати за боротьбою за мільйони. Це ще й чудова можливість розширити свої знання, позмагатися в ерудиції з гравцями в студії чи з родиною або друзями.

Новий 3-й сезон має яскраву соціальну місію: бо кожен гравець мріє не просто про гроші, а хоче спрямувати виграш на благодійні шляхетні цілі. Гравці прагнуть допомогти нашим захисникам – друзям чи військовим, підтримати ветеранські рухи, втілити в життя власні соціальні проєкти для своїх громад чи містечок, запустити ініціативи з допомоги тваринам, що страждають від війни, відновлення довкілля та багато іншого. Це справді надихає і вражає!

Не пропустіть! Перший випуск прем’єрного 3-го сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?» дивіться на каналі ICTV2 вже 1 вересня о 19:00!