Перевірте свою ерудицію: третій випуск «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

У третьому випуску третього сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV2 боротьба за омріяний мільйон знову загострилася. Учасники випробували свої знання, логіку та витримку, відповідаючи на запитання ведучого Стаса Боклана.
А ви впоралися б із завданнями третього випуску? Пропонуємо перевірити себе у нашому тесті та дізнатися, чи маєте шанс стати мільйонером.
Успіхів!
Запитання для Олексія Красненка
1. Як називається перукар, який стриже собак?
2. Куди дівається душа, коли людині страшно?
3. Як називається кінематографічний прийом, який створює атмосферу тривожної невизначеності, страх невідомого та передчуття чогось жахливого?
4. Які нестандартні засоби захисту від собак отримували листоноші «Укрпошти» в селах до 2016 року?
5. Кому з українських політиків приписують феноменальну схожість із ексголовою Європейської ради – Шарлем Мішелем?
6. Яка з цих акторок народилась не в Україні?
7. У французького короля Шарля VIII було по шість пальців на ногах. До якого винаходу це призвело?
8. Борщ із яким незвичним інгредієнтом полюбляв Тарас Шевченко?
9. У 2018 році в Великій Британії був офіційно призначений міністр із питань…
10. Влада Венеції намагається зменшити вплив масового туризму на архітектуру. Що забороняється туристам, згідно з офіційними правилами міста?
11. Під час війни у В’єтнамі в 1967–1972 рр., Повітряні сили США проводили надсекретну операцію "Попай", щоб перервати військові постачання противника. Що вони робили?
Запитання для Надії Бужан
1. Як поетично називають Велику Британію?
2. У тексті народної пісні, яку виконував Іван Миколайчук у фільмі «Пропала грамота», риба танцювала з раком. А з ким у парі була петрушка?
3. Яким із цих слів можна назвати домінування однієї групи людей над іншою?
4. З якою крупою іноді пов’язують шлюбну зраду?
5. Що з першої половини ХХ ст. в Україні почали називати сленговим словом “брехунець”?
6. Який продукт часто використовували у Мексиці як валюту ще з часів племені Майя і до XVI століття?
7. Яку книгу раз на 5 років забирають з Національної бібліотеки ім. Вернадського для урочистої події, але через війну порушили цю традицію у 2024 р.?
8. Яка помилка була допущена у сцені фільму "За двома зайцями", коли Голохвостий веде Проню Прокопівну у Андріївську церкву вінчатися?
