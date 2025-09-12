Хто хоче стати мільйонером?-3: чи впораєтесь ви із запитаннями другого випуску? (ТЕСТ)

У другому випуску третього сезону шоу “Хто хоче стати мільйонером?” на телеканалі ICTV2 за головний приз змагалися Вадим Спірідонов та Оксана Сантай.

Пропонуємо вам перевірити свої знання та дати відповіді на запитання, з якими зіткнулися учасники. А якщо пропустили ефір – дивіться його на сайті та дізнайтесь, чи змогли Вадим і Оксана стати новими мільйонерами.

Успіхів!

Запитання для Вадима Спірідонова

0% 1. Як називається легендарний вітрильний корабель-привид, приречений на вічне плавання? А. "П’янючий ірландець" В. "Летючий голландець" С. "Гнітючий угорець" D. "Смердючий росіянин" Correct! Wrong! Continue >> 2. Яким словом можна назвати і мисливську собаку, і ненормативну лексику? А. Чихуахуа В. Лайка С. Маламут D. Хаскі Correct! Wrong! Continue >> 3. Назва бойовика “Правдива брехня” складається з двох протилежних за значенням слів. Як називається такий художній прийом? А. Метафора В. Оксюморон С. Гіпербола D. Алегорія Correct! Wrong! Continue >> 4. Де було розташоване давньогрецьке місто Херсонес Таврійський, на честь якого назвали місто Херсон? А. На місці сучасного Херсона В. У Греції С. У Криму D. На місці сучасної Одеси Correct! Wrong! Continue >> 5. Яка гра стала дуже популярною завдяки кольоровому телебаченню? А. Керлінг В. Футбол С. Снукер D. Гольф Correct! Wrong! Continue >> 6. Представники якої професії використовують сонцезахисний крем під час своєї роботи? А. Полярники В. Шахтарі С. Зварювальники D. Астронавти Correct! Wrong! Continue >> 7. У Південній Кореї в листопаді є "день тиші": скасовують авіарейси, зупиняють будівництво, обмежують дорожній рух. З якої причини? А. Вступний іспит до університету В. Профілактика у електромережі С. Національний день медитації D. Єдиний вихідний у році Correct! Wrong! Continue >> 8. Яке жіноче ім’я не було використано у піснях легендарних The Beatles? А. Мішель В. Скарлет С. Елеанор D. Люсі Correct! Wrong! Continue >> 9. За яке правопорушення у 1896 році у Лондоні вперше в історії виписали штраф? А. Перевищення швидкості на авто В. Купання у Темзі С. Непристойні карикатури у газеті D. Оголення у публічному місці Correct! Wrong! Continue >> 10. У Стародавньому Римі існувала традиція викладати на підлозі мозаїку із візерунком, який символічно вказував на заможність родини. Що там було зображено? А. Золоті прикраси В. Недоїдки С. Очі божества D. Лаврові вінки Correct! Wrong! Continue >> 11. Якого протистоянні не було у світі? А. Війна з птахами Ему В. Боротьба з чайками С. Свиняча війна D. Боротьба з кролями Correct! Wrong! Continue >> 12. Стародавні мексиканці вірили, що насіння какао було даром бога мудрості. А з чим асоціювався процес діставання какао-бобів зі стручка? А. Вилученням серця людини В. Народженням дитини С. Відділенням душі від тіла D. Передачею знань від пращурів Correct! Wrong! Continue >> Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 2 випуск: запитання для Вадима Спірідонова На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз. Ви б виграли 100 гривень! Ви б виграли 500 гривень! Ви б виграли 1000 гривень! Ви б виграли 2000 гривень! Ви б виграли 5000 гривень! Ви б виграли 10000 гривень! Ви б виграли 20000 гривень! Ви б виграли 30000 гривень! Ви б виграли 40000 гривень! Ви б виграли 50000 гривень! Ви б виграли 75000 гривень! Ви б виграли 150000 гривень! Play Again!

Запитання для Оксани Сантай

0% 1. Через що стрибають дівчата і хлопці на свято Івана Купала? А. Калюжу В. Вогонь С. Козла D. Голову Correct! Wrong! Continue >> 2. Назву якої "мильної опери" використовують для позначення заплутаної ситуації в особистому житті? А. "Район Беверлі Гіллз" В. "Санта-Барбара" С. "Два з половиною чоловіки" D. "Розтин покаже" Correct! Wrong! Continue >> 3. Що "сіяв" український гурт "GO_А" на Євробаченні у 2021 році? А. Гречку В. Пшоно С. Конопелечки D. Паніку Correct! Wrong! Continue >> 4. Що з цього не є човном? A. Каяк B. Рафт C. Каное D. Рикша Correct! Wrong! Continue >> 5. Леся Українка навчилась читати в 4 роки, писати – у 5. А що вона зробила у віці 9 років? А. Написала драму-феєрію "Лісова пісня" В. Написала перший вірш "Надія" С. Написала першу поему "Русалка" D. Видала поетичну збірку "На крилах пісень" Correct! Wrong! Continue >> 6. Яке прізвисько мають уболівальники футбольного клубу "Шахтар"? А. Леви В. Бобри С. Кроти D. Тхори Correct! Wrong! Continue >> 7. Як буквально перекладається назва давньоримської статуї Венери - Калліпіга? А. Довгонога В. Стрункотіла С. Пишногруда D. Гарнозада Correct! Wrong! Continue >> Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 2 випуск: запитання для Оксани Сантай На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз. Ви б виграли 100 гривень! Ви б виграли 500 гривень! Ви б виграли 1000 гривень! Ви б виграли 2000 гривень! Ви б виграли 5000 гривень! Ви б виграли 10000 гривень! Ви б виграли 20000 гривень! Play Again!

