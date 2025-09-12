Хто хоче стати мільйонером?-3: чи впораєтесь ви із запитаннями другого випуску? (ТЕСТ)

У другому випуску третього сезону шоу “Хто хоче стати мільйонером?” на телеканалі ICTV2 за головний приз змагалися Вадим Спірідонов та Оксана Сантай.
Пропонуємо вам перевірити свої знання та дати відповіді на запитання, з якими зіткнулися учасники. А якщо пропустили ефір – дивіться його на сайті та дізнайтесь, чи змогли Вадим і Оксана стати новими мільйонерами.
Успіхів!
Запитання для Вадима Спірідонова
1. Як називається легендарний вітрильний корабель-привид, приречений на вічне плавання?
2. Яким словом можна назвати і мисливську собаку, і ненормативну лексику?
3. Назва бойовика “Правдива брехня” складається з двох протилежних за значенням слів. Як називається такий художній прийом?
4. Де було розташоване давньогрецьке місто Херсонес Таврійський, на честь якого назвали місто Херсон?
5. Яка гра стала дуже популярною завдяки кольоровому телебаченню?
6. Представники якої професії використовують сонцезахисний крем під час своєї роботи?
7. У Південній Кореї в листопаді є "день тиші": скасовують авіарейси, зупиняють будівництво, обмежують дорожній рух. З якої причини?
8. Яке жіноче ім’я не було використано у піснях легендарних The Beatles?
9. За яке правопорушення у 1896 році у Лондоні вперше в історії виписали штраф?
10. У Стародавньому Римі існувала традиція викладати на підлозі мозаїку із візерунком, який символічно вказував на заможність родини. Що там було зображено?
11. Якого протистоянні не було у світі?
12. Стародавні мексиканці вірили, що насіння какао було даром бога мудрості. А з чим асоціювався процес діставання какао-бобів зі стручка?
Запитання для Оксани Сантай
1. Через що стрибають дівчата і хлопці на свято Івана Купала?
2. Назву якої "мильної опери" використовують для позначення заплутаної ситуації в особистому житті?
3. Що "сіяв" український гурт "GO_А" на Євробаченні у 2021 році?
4. Що з цього не є човном?
5. Леся Українка навчилась читати в 4 роки, писати – у 5. А що вона зробила у віці 9 років?
6. Яке прізвисько мають уболівальники футбольного клубу "Шахтар"?
7. Як буквально перекладається назва давньоримської статуї Венери - Калліпіга?
