Чи став би ти мільйонером? Перевір себе в тесті за 6-м випуском шоу!

Вже подивились шостий випуск нового сезону «Хто хоче стати мільйонером?»? Тоді настав час перевірити чи зуміли б ви дати правильні відповіді на місці учасника – Олексія Філановського, який опинився за крок до омріяного мільйону.
Ми підготували інтелектуальний тест на основі цього епізоду. 15 запитань, 4 варіанти відповіді – все як у справжній грі.
Готовий перевірити свою кмітливість? Натискай і проходь тест. Успіхів!
1. Що зазвичай проводять під час гри у шахи?
2. Для чого необхідний барометр?
3. Яку назву має і міст у Сан-Франциско, і пам'ятка оборонної архітектури стародавнього Києва?
4. На що гетьман Сагайдачний проміняв жінку в українській народній пісні “Ой на горі та й женці жнуть”?
5. Який із цих фразеологізмів з’явився у І ст. н.е., коли римський імператор Веспасіан обклав податками громадські туалети?
6. Дитинчата якої тварини при народженні важать приблизно у 900 разів менше за свою маму?
7. "Угуісу-барі" — старовинна японська система виявлення зловмисників, яку встановлювали у будівлях із цінностями. Що саме це було?
8. У своєму фільмі "Тіні забутих предків" Сергій Параджанов показав неіснуючий обряд. Яка вигадана режисером традиція обурила гуцулів?
9. Одним із експонатів Національного музею американської історії є упаковка з жуйкою 1974 року. Чому вона там зберігається?
10. Якої з цих тварин немає на гербі жодного українського обласного центру?
11. Що зробили Самоа і Токелау в 2011 р., аби поліпшити стосунки з Австралією і Новою Зеландією - своїми основними торговими партнерами?
12. Який продукт у 1511 році в Мецці намагалися заборонити через теологічний суд?
13. Чарльз Венс Міллар у 1926 році заповів понад 10 мільйонів доларів сім’ї з Торонто, яка за наступні 10 років…
14. Що у 2021 році зробили польські компанії Budimex і Lotos Asphalt, щоб покращити комфорт своїх працівників під час будівництва доріг?
15. Уперше гімн "Ще не вмерла Україна" публічно виконали 10 березня 1865 р. під час концерту, присвяченому річниці смерті Т. Шевченка у Перемишлі. Чому це відбулось саме там?
