Чи став би ти мільйонером? Перевір себе в ТЕСТІ за 6-м випуском шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

Вже подивились шостий випуск нового сезону «Хто хоче стати мільйонером?»? Тоді настав час перевірити чи зуміли б ви дати правильні відповіді на місці учасника – Олексія Філановського, який опинився за крок до омріяного мільйону.

Ми підготували інтелектуальний тест на основі цього епізоду. 15 запитань, 4 варіанти відповіді – все як у справжній грі.

Готовий перевірити свою кмітливість? Натискай і проходь тест. Успіхів!

0% 1. Що зазвичай проводять під час гри у шахи? А. Весілля В. Інтернет-кабель С. Рокіровку D. Збори ОСББ Correct! Wrong! Continue >> 2. Для чого необхідний барометр? А. Слідкувати за порядком у барі B. Освітлювати темні вулиці С. Підсилювати потенцію D. Вимірювати атмосферний тиск Correct! Wrong! Continue >> 3. Яку назву має і міст у Сан-Франциско, і пам'ятка оборонної архітектури стародавнього Києва? А. “Золоті ворота” В. “Львівська брама” С. “Сторожова застава” D. “Батьківщина-мати” Correct! Wrong! Continue >> 4. На що гетьман Сагайдачний проміняв жінку в українській народній пісні “Ой на горі та й женці жнуть”? А. На тютюн та люльку В. На пивко та тюльку С. На депозит у банку D. На кота і спокій Correct! Wrong! Continue >> 5. Який із цих фразеологізмів з’явився у І ст. н.е., коли римський імператор Веспасіан обклав податками громадські туалети? А. “Рука руку миє” В. “Лайно не тоне” С. “Гроші не пахнуть” D. “Не все те золото, що блищить” Correct! Wrong! Continue >> 6. Дитинчата якої тварини при народженні важать приблизно у 900 разів менше за свою маму? А. Панди В. Синього кита С. Жирафи D. Носорога Correct! Wrong! Continue >> 7. "Угуісу-барі" — старовинна японська система виявлення зловмисників, яку встановлювали у будівлях із цінностями. Що саме це було? А. Датчики-дзвіночки В. Скрипуча підлога С. Свічка, що затухає D. Маленькі собачки у клітках Correct! Wrong! Continue >> 8. У своєму фільмі "Тіні забутих предків" Сергій Параджанов показав неіснуючий обряд. Яка вигадана режисером традиція обурила гуцулів? А. Омивання нареченого перед весіллям B. Зрубування маленької смереки С. Запрягання наречених у ярмо D. Ігри біля покійника Correct! Wrong! Continue >> 9. Одним із експонатів Національного музею американської історії є упаковка з жуйкою 1974 року. Чому вона там зберігається? А. Нею кріпили “жучки” в Білому домі В. Це улюблена жуйка Елвіса Преслі С. Була в раціоні військових у В’єтнамі D. Це перше, що продали за штрих-кодом Correct! Wrong! Continue >> 10. Якої з цих тварин немає на гербі жодного українського обласного центру? А. Лев В. Кінь С. Зубр D. Орел Correct! Wrong! Continue >> 11. Що зробили Самоа і Токелау в 2011 р., аби поліпшити стосунки з Австралією і Новою Зеландією - своїми основними торговими партнерами? А. Додали в алфавіт нову літеру В. Перевели годинники на 2 год вперед С. Пропустили 30 грудня D. Відмінили митний контроль Correct! Wrong! Continue >> 12. Який продукт у 1511 році в Мецці намагалися заборонити через теологічний суд? А. Каву, бо “змінює свідомість” В. Ладан, бо “тільки у храмах” С. Фініки, бо “надмірна розкіш” D. Жувальну гумку, бо ”непристойно” Correct! Wrong! Continue >> 13. Чарльз Венс Міллар у 1926 році заповів понад 10 мільйонів доларів сім’ї з Торонто, яка за наступні 10 років… А. Не матиме боргів за комунальні послуги В. Народить найбільше дітей С. Проживе без витрат на розваги D. Здасть більше пластику на переробку Correct! Wrong! Continue >> 14. Що у 2021 році зробили польські компанії Budimex і Lotos Asphalt, щоб покращити комфорт своїх працівників під час будівництва доріг? А. Асфальт з ароматом квітів В. Масажні крісла в асфальтоукладальниках С. Захисний тент над робочою ділянкою D. Уніформу з вентиляцією Correct! Wrong! Continue >> 15. Уперше гімн "Ще не вмерла Україна" публічно виконали 10 березня 1865 р. під час концерту, присвяченому річниці смерті Т. Шевченка у Перемишлі. Чому це відбулось саме там? А. Автори були членами товариства в Перемишлі В. Вірш написаний на основі твору Шевченка С. Автор тексту викладав там українську мову D. Автор музики був священиком в селі неподалік Correct! Wrong! Continue >> Хто хоче стати мільйонером? 3 сезон 6 випуск: запитання для Олексія Філановського На жаль, ви не дали жодної правильної відповіді. Ваш виграш становить 0 гривень. Спробуйте пройти тест ще раз. Ви б виграли 100 гривень! Ви б виграли 500 гривень! Ви б виграли 1000 гривень! Ви б виграли 2000 гривень! Ви б виграли 5000 гривень! Ви б виграли 10000 гривень! Ви б виграли 20000 гривень! Ви б виграли 30000 гривень! Ви б виграли 40000 гривень! Ви б виграли 50000 гривень! Ви б виграли 75000 гривень! Ви б виграли 150000 гривень! Ви б виграли 200000 гривень! Ви б виграли 500000 гривень! Ви б виграли 1 000 000 гривень! Play Again!

