Хто хоче стати мільйонером-3: чи відповісте ви на запитання учасників першого випуску? (ТЕСТ)

1 вересня на телеканалі ICTV2 вийшов перший випуск третього сезону шоу “Хто хоче стати мільйонером?”.
В студії за головний приз боролися: військовий Андрій Глущенко і електромонтажниця-ерудитка, що колись працювала на «Азовсталі» Діна Слоневська. Пропонуємо просто зараз перевірити свої знання і відповісти на запитання перших учасників премʼєрного сезону. А якщо пропустили випуск в ефірі – дивіться на сайті, щоб дізнатися, чи стали Діна та Андрій новими мільйонерами.
Успіхів!
Запитання для першого учасника – Андрія Глущенка
1. Що суддя футбольного матчу може зробити гравцю за порушення правил?
2. Закінчіть відомий вислів, сказаний Нілом Армстронгом на поверхні Місяця: "Маленький крок для людини, …
3. Хто з британських політичних діячок отримав прізвисько “Залізна Леді”?
4. Якого кінокросовера не існує?
5. Як називається один з українських морських дронів, що носить ім’я войовничої доньки бога Перуна зі слов’янської міфології?
6. Назва якої з цих країн не є ідентичною назві її столиці?
7. Яка з цих тварин не може висунути з пащі язика?
8. Комп’ютерні помилки називають "багами" після 1947 р., коли інженери з Гарварда виявили несправність у роботі комп'ютера Mark II. Що тоді стало причиною?
Запитання для другої учасниці – Діни Слоневської
1. Що просив королевич, коли приїхав до башти Рапунцель в однойменній казці братів Грімм?
2. Куди завжди дивиться вовк, скільки його не годуй, згідно з українським прислів’ям?
3. Який із цих інструментів використовує майстер манікюру?
4. Як називається фізична дисципліна, що передбачає подолання будь-яких перешкод на своєму шляху?
5. У Львові є унікальна Статуя Свободи. Що вона робить, на відміну від американського аналога?
6. Яка з цих риб не має кісток?
7. Який місяць року формально є найдовшим в Україні?
8. Що зробила британська королева Єлизавета II у 1945 році, чого до неї не робив жоден монарх?
9. Який із цих продуктів став першим офіційним географічним брендом України?
10. Вже 400 років кожного квітня у Японії проходить фестиваль Накідзумо, мета якого…
11. Яка незвична дитяча гра зʼявилась у магазинах США у 1950 р., проте її виробництво та продаж припинили вже у 1951 р.?
12. Як називалась перша стаття в українській Вікіпедії у 2004 році?
