Запрошуємо на гру: перший випуск прем’єрного сезону шоу “Хто хоче стати мільйонером?” – вже сьогодні на ICTV2

Сьогодні, 1 вересня о 19:00 на телеканалі ICTV2 стартує перший випуск 3-го сезону легендарного шоу “Хто хоче стати мільйонером?”. Справжній захопливий телеквіз, цікаві питання, напруга і азарт до останніх хвилин гри, незмінний ведучий – Народний артист України Стас Боклан і найрозумніші і найкмітливіші українці – все це вже сьогодні. За декілька годин гравці матимуть змогу стати новими українськими мільйонерами…

Шоу “Хто хоче стати мільйонером?” – перша премʼєра осіннього сезону телеканалу ICTV2. На глядачів чекають 10 випусків телегри, в якій виграє кожен. Історія успіху може скластися у будь-кого – мільйонерів у шоу може бути декілька. Побачимо – скільки мільйонерів буде у третьому сезоні?

Виграти суму з шістьма нулями може будь хто – людина будь-якого віку, соціального статусу, професії. Саме сьогодні крісло мільйонера займуть електромонтажниця-ерудитка, що колись працювала на «Азовсталі» Діна Слоневська і військовий Андрій Глущенко.

Гравців представлятиме незмінний ведучий шоу, Народний артист України Стас Боклан. Він вміє розговорити гравців, вчасно пожартувати і зняти напругу у студії, але коли Стас промовляє «Приймаю вашу відповідь…» і починає читати правильну, завмирають і гравці, і знімальна група, і глядачі.

В новому сезоні пан Боклан здивує глядачів новим іміджем: з’явиться в стильних окулярах з масивною темною оправою та бездоганному костюмі класичного крою.

«”Хто хоче стати мільйонером?” — це не просто телевізійна вікторина, а справжня легенда, що є з нами вже 27 років. Для багатьох поколінь глядачів ця програма стала символом телевізійних інтелектуальних ігор, і не дивно, що саме її називають прабатьком усіх квізів.

У сучасному світі, що постійно женеться за новизною, люди прагнуть простих та знайомих речей, які дарують відчуття спокою та комфорту. “Хто хоче стати мільйонером?” — саме така програма. Тут не потрібно готуватися чи вивчати нові правила. Достатньо просто вмоститись зручніше перед екраном, щоб провести годину якісного відпочинку в колі сім’ї. Тож щопонеділка запрошуємо всіх на годину спокою серед своїх», – каже Тетяна Гребенік, генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV/ICTV2 і Starlight Doc та шоуранерка проєкту.

Як і в попередньому сезоні, частина питань буде про Україну. Одна з місій проєкту – підвищити знання українців про нас самих, розповісти більше про здобутки країни, громадян, що прославили Україну, нашу історію, культуру тошо. Інша частина запитань – загальні або цікаві факти різної складності, і на деякі з них можуть відповісти навіть школярі.

Третій сезон має чітку соціальну місію: кожен гравець мріє спрямувати свій виграш на шляхетні цілі. Учасники прагнуть допомогти нашим захисникам і захисницям, підтримати ветеранські рухи, реалізувати власні соціальні проєкти для своїх громад чи містечок, допомогти тваринам, що страждають від війни, відновити довкілля. Це справді надихає і вражає.

Перший випуск прем’єрного 3-го сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?» дивіться на ICTV2 сьогодні, 1 вересня, о 19:00!