Про перших переможців і новий імідж ведучого Стаса Боклана – цікаві факти про шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

А чи знаєте ви, що першій британській мільйонерші було 58 років і вона працювала садівницею? Пам’ятаєте, що сказав наш український мільйонер Руслан Стоколос, коли виграв головний приз? І чи правда, що знімальна група телепрограми, що працює за кадром, також грає? Розкриваємо деякі інсайди української телепрограми

Заробити великі гроші власним розумом і ерудицією цілком можливо! Вже з 1 вересня на каналі ICTV2 стартує новий 3-й сезон легендарного шоу «Хто хоче стати мільйонером?», де талановиті українці стають мільйонерами і виграють суми з чотирма і п’ятьма нулями.

Десять прем’єрних випусків, цікаві питання, розумні талановиті гравці, нові переможці-мільйонери – все це вже скоро! «Хто хоче стати мільйонером?» – гра, в яку виграє кожен, адже без грошового призу з проєкту не йде ніхто.

Пропонуємо цікаві факти про легендарну програму, ведучого і гравців…

Хто вони, перші мільйонери?

Першим світовим мільйонером став американець Джон Карпентер у 1999-му, який працював звичайним податковим інспектором, а в житті був інтелектуалом. А в оригінальному британському шоу лише на 12 рік з’явилась переможниця – Джудіт Кеппел. На той момент їй було 58 років, вона мала трьох дорослих дітей, два шлюба і два розлучення, відвідувала спільноту анонімних алкоголіків і працювала звичайною садівницею. Але вірила в свою вдачу!

Українськими мільйонерами стали вчитель Олег Мороз з Сумщини у 2021-у і підприємець Руслан Стоколос з Київщини у 2024-у. Саме Руслан, ставши переможцем, звернувся до друга і сказав фразу, яку потім усі цитували: «Юрчик, готуй мішки!». Побачимо, скільки переможців буде цьогоріч!

Як зміниться стиль ведучого?

Вже третій сезон поспіль українське шоу веде Народний артист України, якого обожнюють мільйони глядачів, Стас Боклан.

В новому сезоні його імідж зміниться: він буде підкреслено елегантним і в стильних окулярах. Як розповіли у програмі, для пана Боклана було підібрано 15 ефектних оправ, серед яких він обрав ту, що найбільш комфортна і личить йому.

Як грає знімальна група українського шоу?

На українській програмі працюють справжні прихильники шоу. Як працівники, вони не можуть брати участь як гравці у шоу, але грають для себе на майданчику. Заздалегідь домовляються, що не гуглять відповіді, а пригадують самі і шукають відповіді. А режисерка Світлана, яка на зв’язку з усіма, записує відповіді усіх: режисерів, оператори, інженерів, редакторів та ін. Зазначимо, що працівники не знають правильних відповідей, тож вони так само, як і гравці, перевіряють свої знання і ерудицію. Знімальна група грає на інтерес, не на гроші, але зацікавленість і азарт від цього не зменшується!

Перший епізод нового 3-го сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?» дивіться на каналі ICTV2 1 вересня о 19:00!