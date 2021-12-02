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Video: Окей, Гугл: Стас Боклан. Почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости

Ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" Стас Боклан ответил на гугл-запросы о себе, а также рассказал, почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости.

Окей, Гугл: Стас Боклан. Почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости
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Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Стас Боклан ответил на гугл-запросы о себе, а также рассказал, почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости.

ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Окей, Гугл: Стас Боклан. Почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости / 02.12.2021 13:28
02.12.2021 13:28

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