Video: Окей, Гугл: Стас Боклан. Почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости

Ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" Стас Боклан ответил на гугл-запросы о себе, а также рассказал, почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости.