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Video: Окей, Гугл: Стас Боклан. Чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість

Ведучий програми "Хто хоче стати мільйонером?" Стас Боклан відповів на гугл-запити про себе, а також розказав чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість.

Окей, Гугл: Стас Боклан. Чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість
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Ведучий програми “Хто хоче стати мільйонером?” Стас Боклан відповів на гугл-запити про себе, а також розказав чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість.

ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Окей, Гугл: Стас Боклан. Чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість / 02.12.2021 13:28
02.12.2021 13:28

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