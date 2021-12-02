Video: Окей, Гугл: Стас Боклан. Чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість

Ведучий програми "Хто хоче стати мільйонером?" Стас Боклан відповів на гугл-запити про себе, а також розказав чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість.