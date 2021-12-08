Video: Бекстейдж зі зйомок шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

Як знімали легендарну програму Хто хоче стати мільйонером? Все те найцікавіше, що лишилось за лаштунками - дивіться просто зараз, а випуски легендарного шоу чекайте в ефірі ICTV щопонеділка та щосереди о 20:20. [read_more_news]