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Video: Бекстейдж зі зйомок шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

Як знімали легендарну програму Хто хоче стати мільйонером? Все те найцікавіше, що лишилось за лаштунками - дивіться просто зараз, а випуски легендарного шоу чекайте в ефірі ICTV щопонеділка та щосереди о 20:20. [read_more_news]  

Бекстейдж зі зйомок шоу «Хто хоче стати мільйонером?»
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Як знімали легендарну програму Хто хоче стати мільйонером? Все те найцікавіше, що лишилось за лаштунками – дивіться просто зараз, а випуски легендарного шоу чекайте в ефірі ICTV щопонеділка та щосереди о 20:20.

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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Бекстейдж зі зйомок шоу «Хто хоче стати мільйонером?» / 08.12.2021 10:00
08.12.2021 10:00

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