Video: Хто хоче стати мільйонером? – Як починалися зйомки легендарного шоу

Дивіться просто зараз бекстейдж початку зйомок легендарної телевікторини, а також чекайте "Хто хоче стати мільйонером" щопонеділка та щосереди о 20:20 на каналі ICTV.