Video: Грай разом з учасниками Хто хоче стати мільйонером? щопонеділка та щосереди о 20:20 на ICTV

Дивіться легендарну телегру "Хто хоче стати мільйонером?" на ICTV з 29 листопада в понеділок та середу о 20:20.