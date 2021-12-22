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Video: ”Не віриться, що я це зробив!”: перший переможець шоу Хто хоче стати мільйонером? на ICTV

Зустрічайте - перший мільйонер! Перший переможець шоу «Хто хоче стати мільйонером?» Олег Мороз із села Слобода, що на Сумщині! Він працює оператором на пошті та музичним керівником дитячого колективу. На гру він прийшов разом із своїм кумом Олегом і дав правильні відповіді на усі 15 питань! Які перші враження Олега від перемоги? Дивіться просто зараз у бекстейджі, а також як наш мільйонер долав складні питання на шляху до заповітного виграшу дивіться в Хто хоче стати мільйонером 8 випуск від 22.12.2021 [read_more_news]

”Не віриться, що я це зробив!”: перший переможець шоу Хто хоче стати мільйонером? на ICTV
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Зустрічайте – перший мільйонер! Перший переможець шоу «Хто хоче стати мільйонером?» Олег Мороз із села Слобода, що на Сумщині! Він працює оператором на пошті та музичним керівником дитячого колективу. На гру він прийшов разом із своїм кумом Олегом і дав правильні відповіді на усі 15 питань!

Які перші враження Олега від перемоги? Дивіться просто зараз у бекстейджі, а також як наш мільйонер долав складні питання на шляху до заповітного виграшу дивіться в Хто хоче стати мільйонером 8 випуск від 22.12.2021

Також по темі: Чи змогли б ви виграти? тест за питаннями переможця «Хто хоче стати мільйонером?» Перший переможець у шоу «Хто хоче стати мільйонером?»: хто отримав головний приз у восьмому випуску Хто хоче стати мільйонером? - 8 випуск від 22.12.2021
ICTV / Хто хоче стати мільйонером / ”Не віриться, що я це зробив!”: перший переможець шоу Хто хоче стати мільйонером? на ICTV / 22.12.2021 21:15
22.12.2021 21:15

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