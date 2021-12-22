”Не віриться, що я це зробив!”: перший переможець шоу Хто хоче стати мільйонером? на ICTV

Легендарне шоу вже має свого ведучого – Хто хоче стати мільйонером? – ПРЕМ’ЄРА на ICTV 29 листопада о 20:20

Cтас Боклан запрошує до гри Хто хоче стати мільйонером? – Прем’єра вже СЬОГОДНІ о 20:20 на ICTV

Настав час відповідати! – Хто хоче стати мільйонером? – понеділок та середа, 20:20 на ICTV

Грай разом з учасниками Хто хоче стати мільйонером? щопонеділка та щосереди о 20:20 на ICTV

Окей, Гугл: Стас Боклан. Чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість

Ризикнути чи зупинитися? – Гра покаже | Хто хоче стати мільйонером? на ICTV

Зустрічайте – перший мільйонер! Перший переможець шоу «Хто хоче стати мільйонером?» Олег Мороз із села Слобода, що на Сумщині! Він працює оператором на пошті та музичним керівником дитячого колективу. На гру він прийшов разом із своїм кумом Олегом і дав правильні відповіді на усі 15 питань!

Які перші враження Олега від перемоги? Дивіться просто зараз у бекстейджі, а також як наш мільйонер долав складні питання на шляху до заповітного виграшу дивіться в Хто хоче стати мільйонером 8 випуск від 22.12.2021