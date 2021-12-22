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Video: »Не верится, что я это сделал!»: первый победитель шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV

Встречайте – первый миллионер! Первый победитель шоу "Кто хочет стать миллионером?" Олег Мороз из села Слобода, что в Сумской области! Он работает оператором почты и музыкальным руководителем детского коллектива. На игру он пришел вместе со своим кумом Олегом и дал правильные ответы на все 15 вопросов! Какие первые впечатления Олега от победы? Смотрите прямо сейчас в бэкстейдже, а также как наш миллионер одолевал сложные вопросы на пути к заветному выигрышу смотрите в Кто хочет стать миллионером 8 выпуск от 22.12.2021 [read_more_news]

»Не верится, что я это сделал!»: первый победитель шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV
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Встречайте – первый миллионер! Первый победитель шоу «Кто хочет стать миллионером?» Олег Мороз из села Слобода, что в Сумской области! Он работает оператором почты и музыкальным руководителем детского коллектива. На игру он пришел вместе со своим кумом Олегом и дал правильные ответы на все 15 вопросов!

Какие первые впечатления Олега от победы? Смотрите прямо сейчас в бэкстейдже, а также как наш миллионер одолевал сложные вопросы на пути к заветному выигрышу смотрите в Кто хочет стать миллионером 8 выпуск от 22.12.2021

Также по теме: Вы смогли бы выиграть? Тест по вопросам победителя «Кто хочет стать миллионером?» Первый победитель в шоу «Кто хочет стать миллионером?»: кто получил главный приз в восьмом выпуске Кто хочет стать миллионером? - 8 выпуск от 22.12.2021
ICTV / Хто хоче стати мільйонером / »Не верится, что я это сделал!»: первый победитель шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV / 22.12.2021 21:15
22.12.2021 21:15

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