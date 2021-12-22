»Не верится, что я это сделал!»: первый победитель шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV

Легендарное шоу уже имеет своего ведущего — Кто хочет стать миллионером? — ПРЕМЬЕРА на ICTV 29 ноября в 20:20

Cтас Боклан приглашает к игре Кто хочет стать миллионером? — Премьера уже СЕГОДНЯ в 20:20 на ICTV

Пора отвечать! – Кто хочет стать миллионером? — понедельник и среда, 20:20 на ICTV

Играй вместе с участниками Кто хочет стать миллионером? по понедельникам и средам в 20:20 на ICTV

Окей, Гугл: Стас Боклан. Почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости

Рискнуть или остановиться? — Игра покажет | Кто хочет стать миллионером? на ICTV

Встречайте – первый миллионер! Первый победитель шоу «Кто хочет стать миллионером?» Олег Мороз из села Слобода, что в Сумской области! Он работает оператором почты и музыкальным руководителем детского коллектива. На игру он пришел вместе со своим кумом Олегом и дал правильные ответы на все 15 вопросов!

Какие первые впечатления Олега от победы? Смотрите прямо сейчас в бэкстейдже, а также как наш миллионер одолевал сложные вопросы на пути к заветному выигрышу смотрите в Кто хочет стать миллионером 8 выпуск от 22.12.2021