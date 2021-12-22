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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Вы смогли бы выиграть? Тест по вопросам победителя «Кто хочет стать миллионером?» / 22.12.2021 21:30
22.12.2021 21:30
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Вы смогли бы выиграть? Тест по вопросам победителя «Кто хочет стать миллионером?»

Вы смогли бы выиграть? Тест по вопросам победителя «Кто хочет стать миллионером?»

Сегодня, 22 декабря, на ICTV показали новый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?». В эфире мы увидели, как один из участников смог выиграть главный приз шоу. Сможете ли вы ответить на его вопросы?

Проходите тест, который мы сдали по вопросам Олега Мороза, что в восьмом эпизоде шоу «Кто хочет стать миллионером?» выиграл главный приз. Узнайте, сколько денег на месте участника могли бы выиграть вы!

 

Не пропустите девятый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?» в следующий понедельник в 20:20 на ICTV!

Также по теме: "Не верится, что я это сделал!": первый победитель шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV Первый победитель в шоу «Кто хочет стать миллионером?»: кто получил главный приз в восьмом выпуске Кто хочет стать миллионером? - 8 выпуск от 22.12.2021
Теги: Кто хочет стать миллионером
22.12.2021 21:30



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