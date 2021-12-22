Вы смогли бы выиграть? Тест по вопросам победителя «Кто хочет стать миллионером?»

Сегодня, 22 декабря, на ICTV показали новый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?». В эфире мы увидели, как один из участников смог выиграть главный приз шоу. Сможете ли вы ответить на его вопросы?
Проходите тест, который мы сдали по вопросам Олега Мороза, что в восьмом эпизоде шоу «Кто хочет стать миллионером?» выиграл главный приз. Узнайте, сколько денег на месте участника могли бы выиграть вы!
Не пропустите девятый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?» в следующий понедельник в 20:20 на ICTV!Также по теме: "Не верится, что я это сделал!": первый победитель шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV Первый победитель в шоу «Кто хочет стать миллионером?»: кто получил главный приз в восьмом выпуске Кто хочет стать миллионером? - 8 выпуск от 22.12.2021