Первый победитель в шоу «Кто хочет стать миллионером?»: кто получил главный приз в восьмом выпуске

Сегодня, 22 декабря, на ICTV показали новый эпизод шоу «Кто хочет стать миллионером?». Читайте в материале, кто стал участниками и сколько сколько удалось выиграть в восьмом выпуске.

Анатолий Литвиненко, Ивано-Франковская область

Первым участником восьмого выпуска шоу стал Анатолий Литвиненко из села Загвоздье, Ивано-Франковской области. В родных краях он занимается кровлей крыш, а еще любит баскетбол, сноуборд и музыку. На игру он пришел со своим братом-близнецом Олегом.

Анатолию удалось правильно ответить только на первый вопрос. Второй вопрос был такой: «Как называется редкое оптическое явление, которое сводит с ума моряков своими миражами». А. Фата невесты, В. Фатальная страсть, С. Фата-Морена, D. Фата-Моргана. Участник не смог определить правильный вариант и покинул шоу без выигрыша.

Олег Мороз, Сумская область

Вторым игроком в восьмом эпизоде стал Олег Мороз из села Слобода, что в Сумской области. Он работает оператором на почте и музыкальным руководителем детского коллектива. На игру он пришел вместе со своим кумом Олегом.

В ходе игры участник постепенно использовал все свои подсказки и это помогло ему добраться до финального вопроса программы. «В октябре 2021 года один город за пределами Украины признал украинский язык другим официальным. Где находится этот город?». А. В Польше, В. Во Франции, С. В Португалии, D. В Бразилии. Олегу Морозу удалось правильно ответить на этот вопрос и он стал первым участником за все эфиры шоу, который сумел заработать 1 000 000 грн!

Не пропустите новый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?» в следующий понедельник в 20:20 на ICTV!